Durante todo el año se dejaron de recaudar 75 mil millones de pesos por el estímulo fiscal. Para 2020, se esperaba que el total de los estímulos fiscales a la frontera norte llegara a los 75 mil mi...

Durante todo el año se dejaron de recaudar 75 mil millones de pesos por el estímulo fiscal. Para 2020, se esperaba que el total de los estímulos fiscales a la frontera norte llegara a los 75 mil millones de pesos. De acuerdo al Presupuesto de Gastos Fiscales de 2020, el presupuesto original era de sólo 71 mil millones de pesos. Los datos al cierre del año demuestran que el gasto fiscal; es decir, lo que no se recaudó debido a los estímulos, fue de 76 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 22% frente a 2019, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El estímulo consiste en una reducción a la mitad de la tasa del impuesto de valor agregado (IVA) (del 8% en lugar del 16%), y una reducción de un tercio del impuesto sobre la renta (ISR) a personas morales y personas físicas con actividad empresarial, con la que se cobra 20% en lugar de 30%. En 2020, el mayor aumento en el gasto fiscal se dio por el IVA. Durante el año, se dejaron de recaudar 73 mil millones de pesos, un aumento de 24% frente a los 59 mil millones de 2019. Para el ISR, la pérdida se mantuvo casi igual a 2019 con 2,800 millones de pesos.

¿Por qué aumentó el gasto fiscal?

En entrevista con Reforma, Horacio Sobarzo, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), explicó que la región del norte recibe más inversiones y tiene un tratamiento preferencial. Por esto, los efectos de la pandemia no se sintieron tanto en la zona franca, lo que ayudó a que el gasto fiscal aumentara. En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró que los estados de Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, y Coahuila han tenido una mejor recuperación económica después del inicio de la pandemia frente al resto del país. Con información de Reforma https://www.reforma.com/crece-22-estimulo-en-frontera-con-eu/gr/

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