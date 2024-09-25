El SAT se sumará al Buen Fin con un sorteo para todos los contribuyentes

El SAT se sumará al Buen Fin con un sorteo para todos los contribuyentes

La Secretaría de Economía anuncio las fechas oficiales del Buen Fin 2024, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre. Durante este fin de semana largo, tanto empresas como personas físicas podrán ofrecer una gran variedad de productos y servicios con descuentos únicos, y los consumidores podrán aprovechar promociones exclusivas en miles de tiendas en todo el país.

¿Qué es el Buen Fin?

Desde su creación en 2011, el Buen Fin tiene como objetivo impulsar la economía de México, con un enfoque especial en las pequeñas y medianas empresas (pymes). Este evento es la respuesta mexicana al famoso Black Friday de Estados Unidos, y aunque ambos comparten la idea de grandes descuentos, el Buen Fin ha logrado crear una identidad propia.

Durante los cuatro días que dura el Buen Fin, los consumidores pueden encontrar rebajas en una gran variedad de productos, desde tecnología hasta ropa, electrodomésticos y muebles, por mencionar solo algunos. Además, muchas tiendas ofrecen facilidades de pago como meses sin intereses y descuentos adicionales con tarjetas de crédito o débito.

Gana con el Sorteo del Buen Fin

Una de las grandes atracciones del Buen Fin 2024 es el sorteo organizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que podrán participar todas las personas que realicen compras de al menos 250 pesos utilizando medios de pago electrónicos, como tarjetas de crédito o débito, en comercios registrados. Este sorteo se llevará a cabo en diciembre, ofreciendo premios y estímulos fiscales que incentivan a los consumidores a usar medios de pago electrónicos.

Además, las empresas que se registren también pueden acceder a beneficios fiscales, lo que hace del Buen Fin no solo una oportunidad de ventas, sino una estrategia de crecimiento para los negocios.

¿Cómo Participar?

El registro para empresas y personas físicas interesadas en participar ya está abierto desde el 1 de julio y es completamente gratuito. Para inscribirse, solo necesitan visitar la página oficial del Buen Fin, donde podrán registrar su negocio y comenzar a planificar las ofertas que presentarán.

Con una derrama económica de más de 150 mil millones de pesos generada en la edición 2023, el Buen Fin se ha consolidado como una herramienta clave para reactivar el comercio en México. Según la Secretaría de Economía, el año pasado se registró un aumento del 11.5 % en comparación con el 2022, lo que subraya la importancia de este evento para el país.

Consejos para aprovechar el Buen Fin 2024

Si estás pensando en hacer compras durante el Buen Fin 2024, aquí te damos algunos consejos para aprovechar al máximo las promociones: