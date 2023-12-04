La reforma sería aprobada el jueves 30 de diciembre de 2023, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero fue retirada luego de que la Secretaría de Hacienda alertó que tendría un alto costo para el erario público En la Cámara de Diputados se presentó una propuesta de reforma para permitir que la pensión de los trabajadores volviera a calcularse con base en veces salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Como el salario mínimo aumenta cada año más que la UMA, con la propuesta incrementaría el monto de las pensiones.

La Secretaría de Hacienda detuvo la propuesta de reforma

La Secretaría de Hacienda detuvo el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional, según reporta Reforma. La reforma sería aprobada el jueves 30 de diciembre de 2023, en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero fue retirada luego de que la Secretaría de Hacienda alertó que tendría un alto costo para el erario público. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz, propuso retirar el dictamen, al explicar que tiene un impacto presupuestal que no tienen calculado y que tiene varias implicaciones.

Compromiso con organizaciones de pensionados y jubilados

El diputado de Morena reconoció que fue un compromiso con organizaciones de pensionados y jubilados establecer en la Constitución que las pensiones del sector público se calculen con salarios mínimos y no con las UMA. Por eso, elaboraron el dictamen. Pero el legislador dijo que la Secretaría de Hacienda les envió un pliego de recomendaciones, “donde sin usar palabras más allá de lo ordinario, sin estridencia, hay un cálculo somero de muchos miles de millones de pesos que impactarían las finanzas del país, que no a los patrones, sino a las pensiones si se calculan de otra manera, que es en el ISSSTE e IMSS", explicó. Por eso, Robledo Ruiz señaló que pidieron que se retirara el dictamen de la iniciativa de reforma, para estudiar más la propuesta y pedir a la Secretaría de Hacienda y a los centros de apoyo una prospectiva más aproximada del costo, para hacer un reacomodo de los cambios que se quieren hacer.