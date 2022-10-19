El SAT y la ANAM tienen dos puestos disponibles para la administración de Grandes Contribuyentes y la dirección de Aduanas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) tienen dos vacantes en sus administraciones para cubrir; el puesto de Administrador de Grandes Contribuyentes y el nuevo o nueva titular de Aduanas.

“La salida de funcionarios del SAT, y con efectos a la recaudación es un aspecto muy importante, pensando que el presupuesto para el siguiente año viene optimista, y si tienen razón los analistas, de crecer menos, la recaudación vendría para abajo, y en este aspecto, tener personas preparadas con experiencia es de suma importancia”, compartió Alejandro Hernández, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Ambos puestos son importantes en la generación de ingresos tributarios, en el segundo trimestre del año, los Grandes Contribuyentes (personas morales) representaron el 0.02% del padrón, pero la aportación de este segmento ascendió a 983,860 millones de pesos, lo que representó el 48% de los ingresos tributarios totales, según reporta Expansión. En tanto, la agencia ANAM está a cargo de los ingresos federales aduaneros integrados por el Impuesto General de Importación (IGI), el Impuesto General de Exportación (IGE), el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), accesorios y cuotas compensatorias. En los últimos cuatro años, los ingresos tributarios federales aduaneros recaudados bajo este esquema representan en promedio el 2% de todos los ingresos tributarios.

Los nuevos nombramientos

Recientemente han habido diversos cambios en administraciones de las dependencias del gobierno. Raquel Buenrostro fue designada como la nueva secretaria de Economía, luego de que Tatiana Clouthier anunció su renuncia al cargo que venía desempeñando desde diciembre de 2018. La nueva titular de Economía tiene un historial en la administración federal, desde la Secretaría de Turismo, pasando por la SHCP así como haber sido gerente de planeación en Pemex. En su lugar, llegó a la jefatura del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien era Administrador de Grandes Contribuyentes del fisco Mexicano. Martínez Dagnino es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la UNAM y cuenta con más de una década de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano y en las áreas de política fiscal y tributaria de la administración pública federal. En tanto, Horacio Duarte renunció la semana pasada a la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cargo al que llegó en mayo de 2020. Con estos con estos movimientos en el gabinete federal, quedan pendientes los puestos de Administrador de Grandes Contribuyentes y la dirección de Aduanas.