La necesidad de una reforma fiscal se vuelve crucial con las próximas elecciones en México, ya que definirá el rumbo del país, señala el IMCP Con la finalidad de contribuir con la normatividad fisc...

La necesidad de una reforma fiscal se vuelve crucial con las próximas elecciones en México, ya que definirá el rumbo del país, señala el IMCP Con la finalidad de contribuir con la normatividad fiscal en México, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) elaboraron una ‘Propuesta de reforma fiscal para 2024’. De acuerdo con el IMCP, un tema central para el desarrollo y la sustentabilidad del país es la necesidad de una reforma fiscal, lo cual se ha abordado en años anteriores, pero no se ha concretado en una propuesta firme. El presidente de la Comisión de Estudios Económicos del IMCP, Ernesto O´Farrill Santoscoy, indicó que la necesidad de una reforma fiscal cobra mayor relevancia al acercarse las elecciones en México. Esto se debe a que será una situación que definirá el rumbo del país para los próximos años.

Propuesta de reforma fiscal

En la conferencia de prensa de mayo del IMCP, O´Farrill Santoscoy dijo que la propuesta de reforma fiscal abarca principalmente los siguientes temas, con la intención de mejorar el panorama tributario:

Que el límite máximo por concepto de deducciones personales aumente de cinco a diez veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y acrecentar de 15 a 30% del total de los ingresos.

Establecer en la Ley del ISR que se permita la deducción de medicinas.

Que aumente la deducción de las colegiaturas, según la inflación de los montos a que se refiere el estímulo de estas.

Establecer nuevos importes de límites de deducción, tanto de la inversión de automóviles como de los pagos por el uso o goce temporal de estos.

Modificar las tarifas mensual y anual para personas físicas y la tabla de subsidio al empleo aplicable a personas físicas con ingresos por salarios.

En este contexto, el IMCP consideró que estas propuestas técnicas coadyuvan a un mejor régimen fiscal, que promueve la economía del país, fomenta la creación de empleos productivos, incentiva el ahorro y la inversión productiva, además, genera certidumbre jurídica para los contribuyentes y para las autoridades fiscales.