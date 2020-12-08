Ya no será necesario marcar a Infonatel para poder obtener una cita en Infonavit, ahora podrás agendarla en línea El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha...

Ya no será necesario marcar a Infonatel para poder obtener una cita en Infonavit, ahora podrás agendarla en línea El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) habilitó un nuevo portal de atención a clientes para patrones, a fin de que las consultas sean atendidas de una forma más eficiente. La herramienta electrónica llamada A**tención en Línea a Empresas Aportantes del instituto, tiene como fin brindar un mejor servicio que facilite la consulta de información, la realización de trámites y los traslados innecesarios al patrón. El sistema se implementó derivado de la saturación vía telefónica que tiene Infonatel y sin la necesidad de esperar a que alguien te responda, además dicho portal dará a los solicitantes alrededor de un tiempo de 30 minutos para poder agendar su cita.

Cómo funciona el portal

De acuerdo con el Infonavit estos son los pasos a seguir para generar una cita:

Primero se debe ingresar al portal de Atención en Línea a Empresas Aportantes, da clic aquí para entrar.

Elegir el día y horario para establecer la cita requerida.

Llenar los campos de nombre del solicitante, correo electrónicoynúmero telefónico; señalar el Número de Registro Patronal del interesado.

Aceptar el Aviso de datos personales y transparencia y pulsar Reserva.

Generada correctamente la cita, el sistema mostrará el acuse respectivo indicando la reservación de la atención en línea, mencionando el nombre del solicitante, así como la fecha (día y horario) en que se efectuará.

Además, en caso de que el solicitante tenga el inconveniente de no poder cumplir con la cita generada, el sistema también dará la oportunidad para que este pueda:

Reagendar su consulta. Dar clic en Volver a programar.

Dejar sin efectos la cita. Pulsar Cancelar reservación.

Hacer una nueva reservación. Oprimir Nueva reservación.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/coyotes-venden-citas-del-sat-a-traves-de-internet/ Con información del Infonavit.

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