Los trabajadores del fisco fueron acusados de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, así como por uso de documentos falsos El año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que 35 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos federales, representando un aumento del 133.3% en comparación con el año 2022. De estos 35 denunciados en 2023, 17 fueron acusados de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, mientras que seis enfrentaron señalamientos por uso de documentos falsos. Además, dos funcionarios fueron implicados en actos de contrabando, y el resto estuvo involucrado en falsificación de documentos u otros delitos, como la usurpación de profesión. En la Administración General de Contribuyentes, que es parte del SAT, se denunció a 16 de sus trabajadores, lo que representa casi la mitad de los casos reportados en 2023. Por otro lado, en la Administración General de Recaudación se presentaron siete denuncias. Es relevante destacar que, durante la actual Administración federal, el año con el mayor número de denuncias por actos de corrupción contra servidores públicos del SAT fue el 2021, con un total de 145 casos. Además de las denuncias ante la FGR, el SAT también presentó acusaciones contra 170 funcionarios ante el Órgano Interno de Control por responsabilidad administrativa, siendo 46 de ellos pertenecientes a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.