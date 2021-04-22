Estos son los consejos que una especialista de KPMG da para identificar el tipo de servicios que pueden considerarse especializados para tu empresa. El 20 de abril el Senado aprobó la reforma al outsourcing, o subcontratación laboral, que limitará considerablemente su aplicación en México. La iniciativa fue enviada al poder ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) Probablemente el punto más importante de la reforma es que, desde su publicación en el Diario Oficial sólo se permitirá la subcontratación de servicios especializados. Es decir, una empresa podrá poner a disposición de otra a sus trabajadores siempre que no realicen funciones relativas al objeto social de la empresa a la cual prestarán sus servicios. Además, las empresas que prestan servicios especializados deberán estar registradas en un padrón que manejará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La empresa que no cumpla con estas disposiciones y aún así presten servicios de subcontratación se haría acreedoras a multas de entre 179 mil y 4.5 millones de pesos. Los patrones de empresas de subcontratación que no permitan las revisiones de las autoridades de la STPS recibirán multas de hasta 448 mil pesos. En este sentido, es importantísimo que las empresas ideen estrategias para definir qué clase de servicios constituyen servicios especializados y cuáles no, para de esa forma determinar lo que pueden subcontratar sin hacerse acreedores a sanciones por parte de la autoridad, que será la encargada de validar la especialidad de los servicios para poder registrar a las empresas en el padrón que creará para este fin.

Cómo identificar servicios que se subcontratarán

Marcela Calderón, analista de seguridad social y servicios fiscales de KPMG México da algunos consejos en una columna de opinión publicada en Factor Capital Humano. La especialista empieza por definir la actividad principal del negocio como aquella de la que se obtiene mayor ingreso o en la que el personal invierte la mayor cantidad de horas de trabajo. En consecuencia, lógicamente la empresa no podría subcontratar este tipo de actividades. La especialista recomienda seguir los siguientes cinco pasos a fin de identificar los servicios especializados que podrían ser contratados por cada empresa:

Identifica las actividades estratégicas de la empresa. Piensa en qué actividades generan mayores ingresos por la producción de productos y servicios o a cuáles dedican más tiempo los trabajadores. Clasifica los servicios contratados en el proceso productivo. ¿Estos son estratégicos, operativos o de soporte? Evalúa las funciones del personal subcontratado para determinar su nivel de participación operativo o decisivo. ¿Cuáles son las competencias y habilidades de estos trabajadores? Responder esto te será útil para definir la especialidad del servicio. Evalúa el nivel de cumplimiento fiscal y laboral del prestador de servicios.

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