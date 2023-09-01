A pesar de la presencia de plataformas de criptoactivos en México, no existe una definición de cómo abordar estos activos en el sistema financiero La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha reconocido la ausencia de una regulación clara en el ámbito de las criptomonedas en México, así como la falta de políticas públicas que definan su posición en el sistema financiero. Esta situación persiste a pesar de la presencia de diversas plataformas de compra y venta de monedas virtuales, productos de inversión en criptos y alternativas financieras que emplean las criptomonedas como medio de pago. Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, señaló durante la clausura de la Primera Semana Fintech, que México ya cuenta con operaciones en el ámbito de los criptoactivos, pero carece de una regulación sólida y una definición clara de las políticas públicas relacionadas con estos activos. Yorio planteó la necesidad de tomar una decisión, ya sea prohibiendo o regulando estos activos. El subsecretario mencionó que los criptoactivos son uno de los temas más cruciales que deben abordarse en la jurisdicción financiera de México. Sugirió que el Grupo de Innovación Financiera podría ser un espacio adecuado para discutir y eventualmente tomar decisiones sobre la regulación de las criptomonedas. Este Grupo de Innovación Financiera será convocado por la subsecretaría de Hacienda con el propósito de impulsar y desarrollar la innovación, la sostenibilidad, la inclusión y la educación dentro del ecosistema de los servicios financieros digitales en el país.