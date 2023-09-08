Este esquema permite a los derechohabientes obtener una cantidad adicional para hacer mejoras, reparaciones o adquirir equipamiento en su casa El 6 de septiembre, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó un nuevo esquema de financiamiento llamado Equipa tu Casa. Se trata de un complemento que le permite a los derechohabientes que compren una vivienda nueva o usada con su crédito del Infonavit, obtener una cantidad adicional de financiamiento para hacer mejoras, reparaciones o adquirir equipamiento que mejore las condiciones y habitabilidad del hogar. Con el nuevo esquema de financiamiento, las personas que compren su casa a través del Crédito Tradicional Infonavit o Infonavit Total, no tendrán que esperar a terminar de pagar este financiamiento para solicitar otro que les permita hacer las mejoras que necesiten hacer a su vivienda. Equipa tu Casa puede solicitarse únicamente al momento de la inscripción del crédito, siempre y cuando la persona derechohabiente haya decidido tomar una cantidad menor a la que el Infonavit le ofreció como monto máximo de financiamiento o tener un monto máximo de crédito mayor a lo que le costará la vivienda que desea comprar.

De acuerdo con el Infonavit, las características de Equipa tu Casa son las siguientes:

El crédito se otorga de manera individual

Monto del crédito desde 9 mil 461 pesos hasta 63 mil 073 pesos

La tasa de interés será la misma que se otorgue para el crédito hipotecario. Es decir, de 3.09% a 10.45%, dependiendo del nivel de ingreso de la acreditada o acreditado

El plazo de pago será el mismo del financiamiento

Aplica para adquisición de vivienda nueva y existente

La edad de la persona más el plazo de pago es de 70 años para hombres y 75 años para mujeres

Cuenta con las mismas soluciones de pago que el crédito hipotecario, al no haber distinción entre uno y otro.

¿Cómo funciona Equipa tu Casa?

Para acceder a este monto adicional de financiamiento, el derechohabiente debe elegir un monto menor al crédito máximo que le otorgue el Infonavit para comprar su casa. Esta diferencia debe ser de al menos 9 mil 461 pesos, o tener un monto máximo de crédito mayor a lo que le costará la vivienda que desea comprar. El monto autorizado de Equipa tu Casa, será entregado a la persona acreditada en dos tarjetas:

Tarjeta 1. Ahí se depositará el 80% de los recursos, los cuales podrán usarse para comprar materiales o equipamiento en los comercios autorizados.

Tarjeta 2. Ahí se depositará el 20% restante para pago de mano de obra. Si el derechohabiente decide que no quiere utilizar la segunda tarjeta para el pago de mano de obra, también podrá utilizarla para pagar en los comercios autorizados.

Las personas podrían comprar el equipo que necesite su vivienda

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, explicó que el 75% de las personas que compran su casa con un Crédito Infonavit no agotan su capacidad de crédito. Así que con ese remanente, que se otorgaría a través de Equipa tu Casa, las personas podrían comprar su refrigerador o el equipo que necesite su vivienda, sin endeudarse de más. “Muchos trabajadores tienen todavía una capacidad de crédito no utilizada. Equipa tu Casa viene a tomar esa capacidad de crédito no utilizada, para que la gente no se sobre endeude porque su pago sobre el ingreso no va a exceder el 30%, porque así se calcula el crédito máximo”, explicó el director general del Infonavit. Además, Martínez Velázquez precisó que a través de Equipa tu Casa, se podrán adquirir diferentes tipos de electrodomésticos ahorradores y que, si bien se solicitará a las y los acreditados guardar los comprobantes de compra, es indispensable confiar en la gente y en que el uso que darán a los recursos del financiamiento será para atender sus necesidades de vivienda.