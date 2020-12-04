Durante la pandemia, el SAT se ha enfrentado tanto a la escasez de citas, como a su venta ilegal. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al S...

Durante la pandemia, el SAT se ha enfrentado tanto a la escasez de citas, como a su venta ilegal. Desde que empezó la pandemia de COVID-19, varias dependencias del gobierno federal, incluyendo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), suspendieron sus actividades, o redujeron sus operaciones considerablemente para evitar contagios. En consecuencia, en lo que refiere a la autoridad fiscal, uno de los efectos fue que el número de citas disponible bajó drásticamente. Esto llegó al grado que muchas empresas que quebraron por los efectos del confinamiento no podían ni siquiera darse de baja ante el SAT. En respuesta, el fisco amplió el horario de atención y hasta dio citas los sábados. No obstante, los contribuyentes seguían reportando citas insuficientes.

La escasez de citas sigue hasta la fecha, como lo señaló la semana pasada el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su capítulo de Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Morán.

Continúa la venta de citas

La escasez llevó también a un aumento importante en la venta ilegal de citas. En agosto, por ejemplo, fuentes anónimas explicaron al diario Reforma que la venta de citas pasaba desde antes de la pandemia y la escasez de citas. Sin embargo, las situación actual hizo que el problema se disparara. De acuerdo con las fuentes, ahora los contribuyentes con trámites urgentes pagan desde tres mil hasta ocho mil pesos por cita. Normalmente, un gestor externo, que normalmente es empleado de algún despacho, consigue las citas con un contacto interno del SAT. Cuando el contribuyente paga, el gestor externo le da una parte al empleado del SAT y se queda con lo restante.

Coyotes en el SAT

Ahora, UnoTV reporta que un grupo de coyotes está vendiendo citas. A través de redes sociales, los coyotes contactan a los contribuyentes para conseguirles una cita. En algunos casos, los contactan a través de la página oficial de Facebook del SAT. Normalmente, cobran cerca de 500 pesos por cita. Piden el 50% por adelantado, y el 50% restante cuando se concrete la cita. El contribuyente debe hacer el pago a través de una cuenta bancaria.

La semana pasada, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que se detectaron “robots” que han boicoteado el sistema de citas del fisco. Al parecer, estos bots pertenecían a despachos contables. De acuerdo con Buenrostro, acaparaban todas las citas con el SAT; después, las vendían. Obviamente, como asegura la titular, los despachos estaban coludidos con personal del fisco.

“El tema de saturación de citas, el fuerte fue hace como dos meses, lo que detectamos es que estaban metiendo robots, sobre todo despachos contables, atrapando todas las citas y luego ellos mismos las vendían y estaban coludidos obviamente con funcionarios del SAT. Se identificaron qué administraciones tributarias eran, qué despachos eran, se modificó el sistema y se metieron medidas de seguridad para que no entraran estos robots.”

Desde que esto se dio a conocer, el fisco ha implementado nuevas medidas de seguridad. Con información de UnoTV https://www.unotv.com/reportajes-especiales/coyotes-cobran-hasta-500-pesos-por-cita-en-el-sat/

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