Las empresas de servicios especializados que quieren registrarse, tienen problemas para conseguir la firma electrónica y una opinión positiva del IMSS y el Infonavit. El viernes 23 de abril, se pub...

Las empresas de servicios especializados que quieren registrarse, tienen problemas para conseguir la firma electrónica y una opinión positiva del IMSS y el Infonavit. El viernes 23 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal. Sin embargo, se permite la subcontratación de “servicios especializados o de ejecución de obras especializados”. [Ley Federal del Trabajo (LFT) 13].

Requisitos de las empresas de servicios especializados

Esto se permite si se cumplen, entre otros, los siguientes requisitos:

Las actividades no deben formar parte del objeto social o la actividad preponderante del beneficiario del servicio.

El contratista debe estar en el padrón o registro de empresas que prestan servicios especializados u obras especializadas (REPSE).

Empresas enfrentan problemas para su registro

Pero de acuerdo con una nota publicada por Reforma, las empresas de servicios especializados que quieren obtener un registro ante la Secretaría del Trabajo enfrentan problemas para conseguir la firma electrónica y una opinión positiva del IMSS y el Infonavit, respectivamente. La nota indica que el plazo para que estas empresas queden dadas de alta en el REPSE termina en mes y medio. Pero el tiempo es insuficiente para cumplir con los trámites, advirtió Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH). Márquez aseguró que las empresas están optando por sacar una razón social nueva para cada servicio especializado. Sin embargo, los problemas inician cuando se quiere obtener una firma electrónica ante el SAT. "No hay citas para ir a hacer trámites en el SAT. Alguien con una razón social nueva, alguien que quiera sacar su FIEL, tiene problemas. El siguiente problema es que como es una razón social nueva, se supondría que la opinión saldría positiva por parte del IMSS y el Infonavit. Pero resulta que es al revés, como no has hecho pagos, te pone opinión negativa", comentó el presidente de la AMECH.

Con información de Reforma.

https://www.reforma.com/traban-el-registro-para-subcontratar/ar2202137

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.