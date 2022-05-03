Derivado de los cambios al CFDI de nómina, las personas físicas asalariadas deben tramitar su Constancia de Situación Fiscal ante el SAT. La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dijo que, aunque los nuevos requisitos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura 4.0 representan mayor carga administrativa, inhibirán los fraudes en relaciones laborales inexistentes. La nueva forma de facturación electrónica exige que los contribuyentes cuenten con una Constancia de Situación Fiscal actualizada de todos sus trabajadores en la que su nombre y el código postal de su domicilio deberán coincidir con el que el SAT tiene registrado en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Cristian Nazael García Sepúlveda, delegado de la Prodecon en Nuevo León, sostuvo en entrevista con Reforma que registrar esos datos al sistema de facturación será una enorme carga administrativa, pero una vez que se cargue esa información a las bases de datos, los sistemas de facturación lo tomarán en automático. Además, expuso que una proporción importante de las quejas que recibe la Prodecon es de contribuyentes a los que les acumularon comprobantes fiscales de nómina por ingresos que nunca recibieron y de patrones con los que nunca guardaron una relación laboral. Gustavo Leal Cueva, socio del despacho Leal Benavides y Asociados, dijo a Reforma que la medida que contempla la emisión del CFDI en su versión 4.0, generará dificultades para la deducción de pagos de nómina o el timbrado de millones de facturas por otros conceptos de venta de bienes o servicios. Como reportamos, derivado de los cambios al CFDI de nómina, las personas físicas asalariadas deben tramitar su constancia de situación fiscal ante el SAT, para que los patrones incluyan el régimen tributario y el código postal de los trabajadores. Lo anterior se hace para que los datos que incluyan los patrones sean los correctos. Porque si los datos no coinciden, los salarios que paguen las empresas no podrán ser deducibles. Kevin Pérez, socio del Despacho Práctica Fiscal y Legal, señaló al diario que el trámite de la Constancia de Situación Fiscal se les complica a los trabajadores porque sólo lo pueden hacer ellos y no su patrón, quien a la vez necesita el documento para poder timbrar facturas de nómina deducibles de impuestos.