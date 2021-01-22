Las emergencias financieras pueden ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. Y sin duda, son más difíciles de afrontar cuando dispones de poco o ningún efectivo para solucionarlas. Cuando ese...

Las emergencias financieras pueden ocurrir en cualquier momento sin previo aviso. Y sin duda, son más difíciles de afrontar cuando dispones de poco o ningún efectivo para solucionarlas. Cuando ese es el caso, es crucial obtener algo de dinero urgente tan pronto como puedas. Afortunadamente existen prestamistas de créditos en Internet que se encuentran a un clic de distancia. Algunos de los beneficios de los préstamos online son los siguientes:

Procesamiento rápido de créditos

Cuando solicitas créditos en línea, puedes estar seguro de que el procesamiento de los préstamos será rápido y oportuno. En la mayoría de los casos, la solicitud de préstamo demora tan solo entre 5 y 30 minutos en procesarse. Una vez aprobado, el dinero se transfiere a tu cuenta sin demoras. Sin embargo, hay ocasiones en las que los procesos de solicitud pueden tardar más, especialmente en los casos en que hay problemas con tus documentos o cualquier otro inconveniente. Dado que los préstamos se procesan rápidamente, es posible depender de ellos para emergencias como facturas médicas.

Conveniencia

Todas las solicitudes de préstamo, el procesamiento y las interacciones se realizan en línea. Como tal, no hay necesidad de programar citas con los oficiales de crédito o contactar al prestamista por separado para acelerar el proceso de aprobación. El efectivo de emergencia se transfiere a tu tarjeta de crédito y, como tal, puedes usar el dinero de inmediato si se transfiere a tu cuenta. No hay restricciones sobre cómo puedes usar el préstamo de emergencia. Puedes de la misma manera: para pagar facturas de electricidad, reparar tu automóvil o tus facturas médicas, etc. Otros préstamos, como los préstamos para automóviles, solo se pueden utilizar para un propósito específico.

Pocos requisitos

No hay requisitos detallados para solicitar créditos en línea. Debes tener la edad legal (18 años como mínimo) y contar con un celular. Además, no necesitas tener una garantía para calificar para préstamos en línea. Como verás, estos préstamos son relativamente fáciles de aplicar. Otros requisitos al solicitar estos préstamos pueden incluir una cuenta corriente y ser residente permanente del estado en el que reside.

¿En qué casos tiene sentido solicitar un crédito en línea?

Si bien siempre es importante considerar cuidadosamente tu situación financiera antes de solicitar un préstamo, a veces es la mejor (o única) manera de afrontar una gran compra o proyecto. Estas pueden ser algunas de las razones principales para obtener un préstamo online:

Consolidación de la deuda: La consolidación de deuda es una de las razones más comunes para obtener un préstamo personal. Cuando solicitas un préstamo y lo usas para pagar varios créditos o deudas en las tarjetas, estás combinando todos esos saldos pendientes en un pago mensual. Esta agrupación de deudas facilita la elaboración de un marco de tiempo para liquidar tus saldos sin sentirte abrumado. Una de las mejores ventajas de utilizar un préstamo para liquidar tus tarjetas de crédito son las tasas de interés más bajas. Con tasas más bajas, puedes reducir la cantidad de interés que pagas y la cantidad de tiempo que lleva liquidar la deuda. La consolidación te permite liquidar tarjetas de crédito en términos finitos con una fecha de finalización clara a la vista.

Remodelación de viviendas: un préstamo personal puede ser una excelente opción para pagar la remodelación de una casa, ya sea que desees poner un techo nuevo, instalar paneles solares, remodelar tu cocina o agregar una piscina. A diferencia de los productos con garantía hipotecaria, los préstamos online no requieren que uses tu casa como garantía. De esa manera, son menos riesgosos.

Costos de mudanza: probablemente no necesites obtener un crédito para mudarte a una distancia corta. Sin embargo, si te enfrentas a una mudanza de larga distancia, los costos pueden ser lo suficientemente elevados como para justificar la solicitud de un préstamo en línea.

Gastos de emergencia: aunque es incómodo considerarlo, los préstamos pueden ser un recurso útil en caso de muerte de un miembro de la familia. Los funerales son caros y si el patrimonio de una persona fallecida no puede cubrir esos gastos, un miembro de la familia u otra persona puede optar por solicitar un préstamo personal para cubrir los costos finales del fallecido. Otro gasto de emergencia puede ser el de pagar facturas médicas. Los tratamientos médicos comunes que pueden requerir el uso de un préstamo incluyen trabajo dental, cirugía estética, tratamientos de fertilidad y otros procedimientos que pueden costar mucho dinero.

Al final del día, un préstamo personal se puede utilizar para casi cualquier cosa, incluso más allá de las opciones enumeradas aquí. Y aunque existen muchas razones diferentes para solicitar un préstamo personal, recuerda que, sin importar las circunstancias, debes reembolsarlo eventualmente. Cuando solicitas un préstamo personal para saldar tarjetas de crédito o para organizar la boda perfecta, estás pidiendo prestado dinero que debes devolver con intereses adicionales. Los préstamos personales son una excelente manera de consolidar deudas y realizar compras importantes, pero siempre debes utilizar este recurso financiero de manera responsable.