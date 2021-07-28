La propuesta de la Procuraduría del Contribuyente es disminuir la tasa de ISR de 5% a 1% Esta semana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomendó al Servicio de Administrac...

La propuesta de la Procuraduría del Contribuyente es disminuir la tasa de ISR de 5% a 1% Esta semana, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recomendó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que baje la la tasa de ISR a recicladores y pepenadores. Actualmente, la tasa de ISR en operaciones de compra de primera mano de reciclaje es de 5%; la recomendación de la Prodecon es bajarla a 1%. Desde finales del año pasado, los recicladores pidieron ayuda al gobierno para enfrentar los problemas económicos en la pandemia. Desde la feforma fiscal de 2014 los recicladores y pepenadores están obligados a emitir una factura a la concentradora que les compra los residuos. La tasa de 5% en ISR más el 16% de IVA significa que las familias que dependen de estos empleos casi no tienen ingresos. De acuerdo con un análisis de la Subprocuraduría de Análisis Sistémico, el 50% de los 2.5 millones de recicladores gana 500 pesos semanales.

Así, desde diciembre de 2020, se han pedido nuevos esquemas de facilidades para el sector de reciclaje. En muchos casos, las altas tasas de impuestos los acercan a la informalidad y la defraudación fiscal.

La propuesta de la Prodecon debe ser aceptada o rechazada el 18 de agosto para ser incluida en el Paquete Económico.

Tasa excesiva

Algunos analistas creen que la tasa actual es excesiva y más alta de la que paga un asalariado. Como explica Reforma, una persona que recolecte 30 kilos de material para reciclaje tiene ventas de 62.5 pesos en promedio. Con la retención de 5%, le descuentan 3.1 pesos. Un asalariado con el mismo nivel de ingresos recibe servicios de salud, así como un subsidio al empleo. Al final, el asalariado no paga ISR y recibe un subsidio de 10.3 pesos diarios. Con información de Reforma y Excélsior https://www.reforma.com/piden-bajar-isr-a-recicladores/ar2228869 https://www.excelsior.com.mx/nacional/recicladores-piden-que-se-les-atenuen-obligaciones-fiscales/1417999

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