De enero a septiembre de 2020, la recaudación fue 0.9% menor que la del periodo comparable del año pasado. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró que durante este año no hubo ningún país en todo el mundo que haya cumplido con su meta de ingresos debido a la pandemia. En la presentación del informe tributario al tercer trimestre de 2020, a través de una videoconferencia, explicó que por el paro de actividades ocurrido para retrasar la transmisión del virus, la gente no salía a la calle, por lo que consumía menos y pagaba menos IVA. Además, dijo, hubo menos retención de ISR a los salarios, pues también hubo un incremento considerable en el desempleo. Por ende, la situación generalizada en la suspensión de las actividades de los negocios, el confinamiento, desencadenó una reducción en los ingresos tributarios no sólo de México, sino de todo el mundo, por lo que fue imposible cumplir con las metas de ingresos. No obstante, Buenrostro señaló que en México la caída fue menos pronunciada que en otros países, pues los ingresos tributarios cayeron “sólo” en 0.9% en términos reales durante los primeros nueve meses del año, de enero a septiembre, aunque en términos nominales crecieron en poco más de 50 mil millones de pesos. “Lo importante no es por qué cayó. Cayó porque desapareció la actividad económica durante meses, no había manera de recaudar de ningún lado, el problema no es por que cayó, la pregunta es por qué no cayó tanto como en otros lados, como en otros países, como cayó el PIB, como cayeron otros indicadores de las actividades económicas”, dijo.

La aportación a la recaudación provino en más de la mitad, con 52%, de los grandes contribuyentes. Las retenciones a sueldos y salarios aportaron el 24%. Las personas morales el 21% y las físicas el 3%. Una cifra resaltada por la jefa del SAT fue que, al 30 de septiembre, gracias a los esfuerzos recaudatorios se alcanzó una cifra de 417 mil 954 millones de pesos por concepto de eficiencia recaudatoria y cobranza sin necesidad de llegar a los tribunales. De esta cifra, 254 mil 114 millones de pesos fueron en efectivo.

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