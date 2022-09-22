Seguramente muchos chicos han oído a sus padres reprocharles que de pequeños pasen tiempo con los juegos de ordenador, diciendo que no pueden conseguir nada en la vida. Si creciste a principios de ...

Seguramente muchos chicos han oído a sus padres reprocharles que de pequeños pasen tiempo con los juegos de ordenador, diciendo que no pueden conseguir nada en la vida. Si creciste a principios de la década de 2000, probablemente tus padres tenían razón. En aquella época, ganar dinero con los juegos de ordenador sólo era posible, desarrollándose, lo que requería ciertas habilidades. Hoy, sin embargo, todo es diferente. Sin tener experiencia en programación se puede ganar bastante bien. Una de las áreas – la venta de cajas de CS GO.

Cajas de CS GO – qué es y por qué es necesario.

Pueden tener nombres diferentes. Pero la esencia de esto no cambia. Se venden en cajas de CS GO y son importantes para las fichas de peluche del jugador. Esto puede ser una piel en un arma, y una piel en la forma.

En general, las cajas de relleno pueden ser cualquier cosa. ¡Incluso puede haber nuevos mapas! Por supuesto, si el nivel del creador del caso permite un nuevo mapa para el juego Counter-Strike: Global Offensive.

La cantidad de golosinas en cada caja puede variar. Esto puede ser una cosa o un conjunto. Todo a discreción del autor.

Matices de la creación de cajas de CSGO en venta

En general, no tendrá que escribir nada desde cero. Para crear skins para CS: GO, que luego son empaquetados en cajas, necesitas utilizar una serie de programas que tienen todas las herramientas necesarias. El software principal de CS: GO es el SDK. Es un entorno para procesar y publicar modificaciones.

Básico no significa único. Además de este programa también necesitarás:

VTFEdit;

PhotShop.

Puedes encontrar muchas instrucciones detalladas sobre este tema. Y cuando lees las instrucciones, hacer skins de CS GO, empaquetarlos en una caja, tienes una pregunta lógica. ¿Qué hacer ahora?

Cómo vender cajas para Counter-Strike: Global Offensive

No tienes que preocuparte por este tema en absoluto. Hay muchos recursos especializados, similares a los mercados o tablones de anuncios:

skincashier.com;

skins.cash;

dmarket.com.

Puedes negociar con los responsables de los sitios que venden cajas de CSGO, para que añadan tu mercancía a sus catálogos. En resumen, las oportunidades están ahí. Es más. Con el tiempo, puedes incluso crear tu propio sitio web para vender cajas con diversos peluches y trucos para CS: GO.

¿Cuánto cuestan las cajas de CS: GO?

Todo dependerá de su profesionalidad. No vamos a hablar de la barra inferior, porque ya está claro que si quieres puedes dar estas cajas gratis. Pero sobre los límites superiores un poco de decir.

El skin "Marble Gradient" para la navaja mariposa de Counter-Strike: Global Offensive cuesta unos 500 dólares. La piel "Marble Gradient" para cuchillos de caza costará unos 200 dólares.

Pero queremos señalar que no debes esperar vender cajas de CSGO a estos precios. Para ofrecer a los jugadores fichas y golosinas a estos precios, hay que ganarse su confianza y respeto. Tendrás que empezar poco a poco, pero es mejor que nada.

Las cajas gratuitas para Counter-Strike: Global Offensive son una gran carta de presentación

Entendemos que nadie quiere trabajar gratis. Pero, ¿de qué otra forma puede conseguir que los jugadores se interesen por su trabajo para convertir su nombre en una marca? Ofrecer un par de cajas gratuitas de CS: GO que contengan diferentes skins para dar a conocer su nombre es una decisión más que inteligente. Dicho esto, nadie le impide poner al lado unas cuantas ofertas de pago a precios competitivos.

Puede que te parezca fantástico, pero bastantes usuarios están dispuestos a pagar grandes sumas de dinero sólo por el hecho de que su rifle o cuchillo favorito tenga un aspecto determinado en el juego. Así, la venta de cajas de CSGO puede convertirse en un negocio muy lucrativo en estos días.