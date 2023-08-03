Los impuestos altos y la seguridad social que impulsan la informalidad en México, de acuerdo con una encuesta de la AMECH La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) alertó sobre el elevado nivel de informalidad en el país, atribuyendo este fenómeno a factores como los altos impuestos y la carga en seguridad social. De acuerdo con una encuesta realizada a los socios de la Asociación, el 32 por ciento de los consultados considera que los altos impuestos son el principal impulsor de la informalidad. Para el 25 por ciento de los encuestados, los salarios bajos también contribuyen a este problema, mientras que otro 25 por ciento señaló los altos costos de seguridad social como un factor determinante. En respuesta a esta situación laboral, Héctor Márquez, presidente de la Asociación, ha propuesto una serie de medidas para combatir la informalidad. Entre ellas, destacan la implementación de planes fiscales competitivos para incentivar la inversión, el apoyo gubernamental y el desarrollo de infraestructura, así como la generación de certidumbre en las inversiones a largo plazo. Además, la AMECH aboga por promover leyes y reglamentos que permitan una contratación más flexible de personal, siempre y cuando se garantice la seguridad social en todo el país. También resalta la importancia de incrementar las habilidades y conocimientos del talento disponible. En una conferencia de prensa, Márquez advirtió que si no se toman medidas para revertir esta situación, México podría enfrentar una realidad similar a la de los estados del sureste, como Oaxaca, donde aproximadamente el 80 por ciento del empleo es informal. Es fundamental actuar con prontitud para evitar que la informalidad laboral siga en aumento y afecte el desarrollo económico y social del país.