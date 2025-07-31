Desde 2014 el SAT estableció un monto máximo diario para deducir por renta de automóvil. Conoce las reglas vigentes, la excepción para viajes y arrendadoras, y cómo documentar el gasto sin errores

Desde 2014 el SAT estableció un monto máximo diario para deducir por renta de automóvil. Conoce las reglas vigentes, la excepción para viajes y arrendadoras, y cómo documentar el gasto sin errores

Antecedentes normativos

Antes de 2014 convivían dos límites distintos: la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) permitía deducir 165 pesos diarios por renta de vehículo, mientras que un decreto presidencial elevaba el monto a 250 pesos. Ese decreto quedó sin efecto y, desde el 1 de enero de 2014, el límite único proviene sólo de la ley.

Topes actuales de deducción

Concepto Importe máximo deducible (por día) Fundamento Renta de automóvil a gasolina $200 artículo 36, fracción II, ley del ISR Renta de automóvil eléctrico, híbrido o de hidrógeno $285 mismo artículo, segundo párrafo

Excepción para viajes de negocios

Cuando el vehículo se renta con motivo de un viaje de trabajo, el gasto puede deducirse hasta $850 diarios —dentro o fuera de México— siempre que se acompañe al comprobante de renta la factura del hospedaje o del transporte que justifique el desplazamiento.

Caso especial de las arrendadoras

Las empresas cuyo giro sea el arrendamiento de vehículos no están sujetas al tope de $200 / $285, siempre que mantengan los autos exclusivamente para renta durante todo el periodo de uso o goce otorgado a sus clientes.

Buenas prácticas administrativas