Desde 2014 el SAT estableció un monto máximo diario para deducir por renta de automóvil. Conoce las reglas vigentes, la excepción para viajes y arrendadoras, y cómo documentar el gasto sin errores
Antecedentes normativos
Antes de 2014 convivían dos límites distintos: la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) permitía deducir 165 pesos diarios por renta de vehículo, mientras que un decreto presidencial elevaba el monto a 250 pesos. Ese decreto quedó sin efecto y, desde el 1 de enero de 2014, el límite único proviene sólo de la ley.
Topes actuales de deducción
|Concepto
|Importe máximo deducible (por día)
|Fundamento
|Renta de automóvil a gasolina
|$200
|artículo 36, fracción II, ley del ISR
|Renta de automóvil eléctrico, híbrido o de hidrógeno
|$285
|mismo artículo, segundo párrafo
Excepción para viajes de negocios
Cuando el vehículo se renta con motivo de un viaje de trabajo, el gasto puede deducirse hasta $850 diarios —dentro o fuera de México— siempre que se acompañe al comprobante de renta la factura del hospedaje o del transporte que justifique el desplazamiento.
Caso especial de las arrendadoras
Las empresas cuyo giro sea el arrendamiento de vehículos no están sujetas al tope de $200 / $285, siempre que mantengan los autos exclusivamente para renta durante todo el periodo de uso o goce otorgado a sus clientes.
Buenas prácticas administrativas
- Implementar políticas internas de gastos de viaje y detallar los límites de deducción en cada solicitud de renta.
- Conservar facturas digitales (CFDI) emitidas a nombre del contribuyente y verificar que especifiquen el concepto renta de automóvil.
- Llevar un registro diario de montos para no rebasar los topes y facilitar el cálculo de la deducción mensual.
- Adjuntar al expediente de viaje los comprobantes de transporte u hospedaje cuando se aplique el límite de $850.