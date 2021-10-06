En mayo del 2021, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 40 mil 798.35 millones de dólares de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que signific...

En mayo del 2021, el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 40 mil 798.35 millones de dólares de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que significa un crecimiento del 125.21% de la tasa anual en comparación con el 2020.

De acuerdo a Martin Pustilnick, CEO de Mundi, empresa de factoraje internacional en México dirigida a las PYMES, las exportaciones mexicanas durante el primer semestre del 2021 han crecido un 3% en comparación al mismo periodo en el 2021, mostrándose así un mejor escenario para el comercio exterior.

Ante ello, es una buena oportunidad para que las PYMES busquen ampliar sus mercados y exportar sus productos, por ello, en esta nota te damos 6 tips claves para que inicies en este camino de la exportación.

Analiza el crecimiento potencial de tu negocio Antes que todo, es importante que te preguntes acerca de la viabilidad del crecimiento de tu negocio para que sepas si es conveniente que empieces a exportar. Por ejemplo, puedes hacerte preguntas como: ¿tus productos pueden generar demanda fuera de tu territorio? ¿Cómo está tu industria respecto a la participación en el mercado internacional? Para contestarlas, debes hacer una investigación profunda y ser muy analítico respecto a si tu industria tiene un papel importante en el mercado global, si no es así, es probable que gastes más de lo que ganas. Tener constitución legal y proteger tu marca Debes contar con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como permisos de salida para algunos productos, controles de calidad y estándares de cumplimiento. Además de tener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

A la hora de exportar, un paso 0 es que tu marca se encuentre debidamente registrada y protegida, para que tengas una comercialización sin riesgos de plagio. Recuerda que debes hacerlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Establece alianzas

Va a ser muy importante que establezcas alianzas estratégicas con los socios y proveedores que son parte de tu proceso de producción. Crea acuerdos con otros productores que te permitirán conectar con otros mercados.

Determina el mercado a exportar

Investiga los requisitos de exportación de México hacia los distintos mercados. Haz un balance entre los mercados donde tu producto tiene viabilidad y demanda, y el proceso de exportación en ese destino, por ejemplo, si el transporte es más costoso o no. Por ejemplo, la Secretaría de Economía (SE) en México sugiere empezar primero por los mercados que ofrecen ventajas arancelarias.

Traslado internacional

Uno de los factores más importantes a la hora de exportar es considerar cómo vas a transportar tu mercancía o bien. Por ello, debes investigar qué tipo de transporte usarías y cuáles son sus costos, además de la logística que esto implica.

Financiamiento para exportación

Busca alternativas de financiamiento que te permitan aliviar tus costos de exportación. El factoraje es uno de ellos, ya que te da la posibilidad de adelantar tus cuentas por cobrar de una manera fácil y rápida a través de plataformas digitales. En el caso de Mundi, empresa de factoraje internacional, podrás obtener hasta el 90% de adelanto de tus facturas en 24 horas. El requisito es que tengas un cliente para exportación que, de preferencia, haya tenido al menos un año con esta actividad económica.