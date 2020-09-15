La perdida de empleos en el país complicará la recuperación económica, la productividad y el ingreso de los hogares. La recaudación de impuestos de las entidades federativas del país se verá afectada por las “agudas” pérdidas de empleo y la lenta recuperación de la economía mexicana que se prevé para lo que resta del año, de acuerdo a la calificadora Moody’s. Con relación a la recuperación de empleos, Moody’s también advirtió que en México tomará más tiempo que en Estados Unidos, tras calificar como “modesta” la respuesta económica que el gobierno federal ha implementado en México. La calificadora señaló que la salida de 12 millones de personas de la población económicamente activa (PEA) provocará una reducción de entre 1 y 14%, con un promedio de 10%. Sin embargo, ya los números de julio son alentadores; se percibió una leve mejora con el regreso de 1.5 millones de personas a la fuerza laboral, aunque no dejó de señalar que el camino a una completa recuperación será largo. Asimismo, Gersan Zurita, coautor del reporte y uno de los vicepresidentes senior de Moody’s, señaló que “la pérdida de empleos formales será más evidente en manufactura y turismo y esto afectará la demanda de otros sectores más dependientes del consumo como lo son el de vivienda y bienes duraderos”. Además señaló que el reinicio de labores y la recuperación económica de Estados Unidos beneficiarán al sector manufacturero y no así al sector del turismo, ya que su recuperación dependerá totalmente de la exista una vacuna o tratamiento efectivo para el COVID-19.
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