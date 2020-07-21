En enero, el gobierno federal dio un plazo de seis meses para que las plataformas digitales retuvieran IVA e ISR por las transacciones que realizaran, pero Airbnb se amparó.

En enero, el gobierno federal dio un plazo de seis meses para que las plataformas digitales retuvieran IVA e ISR por las transacciones que realizaran, pero Airbnb se amparó.

El 10 de julio, la plataforma digital Airbnb presentó un amparo contra la reforma de los impuestos digitales. Sin embargo, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad México negó a la empresa la suspensión provisional. El juez Francisco Javier Rebolledo del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión, debido que se perjudica el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Destacó que la empresa es una sociedad residente en el extranjero y está constituida conforme a las leyes de la República de Irlanda, y no cuenta con establecimiento en México. A través de una plataforma digital presta servicios de intermediarios por los cuales cobra comisión.

La resolución del juzgado

La empresa de hospedaje Airbnb debe de pagar al Servicio de Administración Tributario (SAT) los impuestos correspondientes al 16% de impuesto al valor agregado (IVA) y hacer la retención del impuesto sobre la renta (ISR) por los servicios que ofrece por internet. “La quejosa aduce que la obligación de retener impuestos y compartir información de sus usuarios le causa un perjuicio grave, pues se le estaría obligando a violar obligaciones de privacidad y protección de datos personales”, destacó Francisco Javier Rebolledo. Sin embargo, la resolución determinó que la plataforma digital debe de entregar la información de los prestadores de servicio o usuarios como: domicilio fiscal, cuentas, direcciones de inmbuebles, RFC y CURP.

Airbnb sí cumple con sus obligaciones

En un breve posicionamiento que la empresa hizo llegar a la redacción de El Contribuyente en respuesta a la publicación de esta nota, que versa sobre el amparo presentado por Airbnb en contra de la obligación de retener impuestos y compartir con el fisco la información de sus usuarios, aseguraron estar cumpliendo con el pago de los impuestos aplicables y estar comprometidos a trabajar de mano de las autoridades. Transcribimos textualmente el posicionamiento a continuación: “En Airbnb, reiteramos nuestro compromiso de trabajar y colaborar de la mano de las autoridades y ser ciudadanos corporativos responsables cumpliendo con los pagos de los impuestos aplicables. La plataforma ha comenzado a cumplir con la nueva Regulación Federal de Impuestos para empresas digitales y se espera terminar el proceso de implementación en las próximas semanas. De acuerdo con la ley mexicana y como simple respaldo a nivel legal, se presentó una acción legal, sin embargo, reiteramos que estamos trabajando para cumplir lo más pronto posible”.

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