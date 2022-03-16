El documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son esenciales para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y ejerzan sus derechos. Para facilitar el acceso a disposiciones jurídicas vigentes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente puso a disposición de los contribuyentes una compilación de leyes 2022. De acuerdo con el documento, la compilación de leyes es para facilitar el acceso y conocimiento de las disposiciones jurídicas, a los contribuyentes y a aquellos estudiosos y profesionistas del Derecho en materia fiscal. El documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son esenciales para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y ejerzan sus derechos.
Compilación de leyes 2022
La compilación de leyes 2022 se divide en dos tomos, y parte de su contenido es el siguiente:
Tomo I
- Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
- Ley Orgánica de la Prodecon.
- Lineamientos que regulan el ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de la Prodecon.
- Estatuto Orgánico de la Prodecon.
- Criterios Normativos.
- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
- Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Tomo II
- Código Fiscal de la Federación.
- Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.
Puedes ver la compilación de leyes 2022 de la Prodecon aquí / Publicación: marzo de 2022.