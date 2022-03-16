El documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son esenciales para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y ejerzan sus derechos. Para facilitar el acce...

El documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son esenciales para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y ejerzan sus derechos. Para facilitar el acceso a disposiciones jurídicas vigentes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente puso a disposición de los contribuyentes una compilación de leyes 2022. De acuerdo con el documento, la compilación de leyes es para facilitar el acceso y conocimiento de las disposiciones jurídicas, a los contribuyentes y a aquellos estudiosos y profesionistas del Derecho en materia fiscal. El documento contiene algunas normas jurídicas en materia fiscal, que son esenciales para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y ejerzan sus derechos.

Compilación de leyes 2022

La compilación de leyes 2022 se divide en dos tomos, y parte de su contenido es el siguiente:

Tomo I

Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Ley Orgánica de la Prodecon.

Lineamientos que regulan el ejercicio de las Atribuciones Sustantivas de la Prodecon.

Estatuto Orgánico de la Prodecon.

Criterios Normativos.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Tomo II

Código Fiscal de la Federación.

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

Puedes ver la compilación de leyes 2022 de la Prodecon aquí / Publicación: marzo de 2022.