El análisis de un especialista en materia reveló que la eliminación del outsourcing afectaría al sector maquilero, debido a que este padece de una rotación de personal elevada

El análisis de un especialista en materia reveló que la eliminación del outsourcing afectaría al sector maquilero, debido a que este padece de una rotación de personal elevada

La eliminación del esquema laboral por subcontratación mejor conocido como outsourcing, afectará directamente a las empresas maquiladoras, debido a que han adoptado este esquema como una solución a la alta tasa de rotación de personal que tienen. Así lo aseveró Jorge Carrillo Viveros, investigador del Departamento de Estudios Sociales en el Colegio de la Frontera Norte.

De acuerdo con el diario Reforma, Jorge Carrillo Viveros, afirmó que debido a que el sector maquilero padece de una elevada rotación de colaboradores, es más viable que un tercero se encargue de la contratación del personal.

El especialista dijo que las empresas de reclutamiento tienen identificadas a las personas por áreas de desempeño y, en algunos casos, es personal que han capacitado, lo que facilita hallar el personal. Además señaló que “la rotación en las maquiladoras es por fluctuaciones en la producción y expansiones o ajustes en fábricas, pues hay épocas en que la demanda de productos aumenta”. El analista reveló que un ejemplo de esto es durante la temporada decembrina, donde las empresas maquiladoras requieren producir más por corto tiempo. Lo que deriva que estas deban cubrir de manera temporal e inmediata estas vacantes para su producción.

Dentro del análisis explicó que la rotación de personal está ligada también a la inversión en nuevas fábricas o expansión de plantas, así como la oferta del mismo empleo, es decir que los trabajadores analizan aspectos como transporte, bonos o cercanía al hogar, y es cuando deciden cambiarse.

Carrillo Viveros puntualizó que “uno de los problemas es que como no hubo supervisión, inspección, recursos ni inversión del Gobierno para vigilar que la ley se cumpliera, entonces algunas empresas pudieron tomar un camino de ilegalidad, pero muchas otras no”.

La reforma al outsourcing beneficiará los objetivos del T-MEC

Por otra parte, Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo, dijo que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a Diputados para prohibir el outsourcing contribuirá a cumplir con los compromisos que se tienen en el T-MEC. Encinas Nájera agregó que “el outsourcing y el insourcing están vinculados con una alta rotación en una empresa fachada a otra empresa fachada, en donde los trabajadores llegan a contratos de protección”. Además enfatizó que la intención de la iniciativa es evitar que un tercero asuma la responsabilidad de la empresa que está contratando servicios de outsourcing. Por su parte, Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que el tema del outsourcing debería regularse acorde a las legislaciones de los socios comerciales, porque si se prohíbe, podría afectar las inversiones. Roel aseveró que “estamos de acuerdo en una mejor regulación, pero es una figura que se debe regular en forma coincidente con nuestros socios comerciales, que son Estados Unidos y Canadá, y no debemos caer en prohibición en la utilización de esa figura porque podría afectar inversiones y podría generar un conflicto entre los países”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/asi-sera-el-parlamento-abierto-para-discutir-la-reforma-al-outsourcing/

Con información de Reforma y STPS. https://www.reforma.com/libre/acceso/prelogonreg.htm?urlredirect=/caeria-maquila-sin-outsourcing/ar2074383?v=2

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