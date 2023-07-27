La empresa respondió que presentará los argumentos de defensa legales que considere adecuados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) impuso a Grupo Nacional Provincial (GNP) una multa económica, por un monto sin revelar, debido a inconsistencias correspondientes al ejercicio fiscal de 2018. Según reporta Reforma, el 11 de julio de 2023, la emisora fue notificada de una resolución administrativa mediante la cual se determinó a su cargo un crédito fiscal por lo que respecta al ejercicio del año mencionado. "Esta notificación es resultado de las diversas auditorías fiscales que el SAT está efectuando a la emisora, respecto a varios de sus ejercicios", informó la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En ese sentido GNP indicó que presentará los argumentos de defensa legales que considere adecuados. Esto lo detalló GNP al informar del cargo del crédito fiscal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a la BMV y al público inversionista.