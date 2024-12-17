⚠️📅 ¡Evita multas! A partir del 1 de enero de 2025, el SAT sancionará a quienes no activen su Buzón Tributario. Actívalo ahora y mantente al día

⚠️📅 ¡Evita multas! A partir del 1 de enero de 2025, el SAT sancionará a quienes no activen su Buzón Tributario. Actívalo ahora y mantente al día

A partir del 1 de enero de 2025, los contribuyentes que no tengan habilitado su Buzón Tributario o que no hayan actualizado sus medios de contacto, serán acreedores a multas económicas, según lo establece el Código Fiscal de la Federación (CFF). El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhorta a los contribuyentes a regularizar su situación antes de la fecha límite para evitar sanciones.

¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario?

El Buzón Tributario es obligatorio para todos los contribuyentes inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con algunas excepciones:

Exentos:

Personas físicas sin actividad económica registrada o con estatus suspendido.

Personas morales con situación fiscal suspendida.

Contribuyentes con situación fiscal cancelada.

Obligados a activarlo:

Aquellos que han emitido CFDI en los últimos 12 meses.

Contribuyentes que realicen trámites que requieran el Buzón Tributario.

Personas físicas con ingresos anuales superiores a 400,000 pesos en el ejercicio anterior.

Contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), quienes tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para activarlo.

Multas por no activar el Buzón Tributario

El incumplimiento de esta obligación derivará en sanciones económicas que van desde 3,850 hasta 11,540 pesos, de acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación.

La Resolución Miscelánea Fiscal 2024 estableció que la aplicación de estas multas será efectiva a partir del 1 de enero de 2025, lo que significa que el tiempo para regularizarse se agota.

¡Importante! Si no activas tu Buzón Tributario, además de las multas, podrías enfrentar problemas en tus trámites fiscales o retrasos en la recepción de notificaciones importantes.

Beneficios de habilitar el Buzón Tributario

Activar el Buzón Tributario no solo evita sanciones, también ofrece ventajas como:

Notificaciones electrónicas oportunas del SAT.

Facilitación de trámites fiscales.

Cumplimiento eficiente de las obligaciones tributarias.

No dejes pasar la fecha límite

La activación del Buzón Tributario es un requisito que no se puede ignorar. Con la aplicación de multas a partir del 1 de enero de 2025, es fundamental que los contribuyentes habiliten esta herramienta a tiempo y mantengan actualizados sus medios de contacto para evitar sanciones y complicaciones fiscales.