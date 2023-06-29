Los contribuyentes señalados no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente agregó a tres contribuyentes a su lista negra de empresas simuladoras de operaciones o factureras. La autoridad fiscal informó lo anterior a través de un oficio, mediante el cual comunicó el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación (CFF). Los contribuyentes señalados tuvieron tiempo para defenderse, pero no aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Por no haber demostrado lo contrario, el SAT dejó a los tres contribuyentes en la lista negra definitiva por usar facturas electrónicas falsas. Se trata de dos personas físicas con domicilio fiscal en Uruapan, Michoacán; uno dedicado al comercio al por mayor de materiales para la construcción, excepto madera, y otro a la fabricación de productos para embalaje y envases de madera. Así como de una agencia de publicidad en Culiacán, Sinaloa. Dichos contribuyentes no contaban con activos, ni personal como tampoco con la infraestructura que se requiere y la capacidad material para operar. A los dos primeros, les notificó en 2019 y 2018 que eran presuntos factureros, y al segundo en el 2022.

Con información de El Universal. Puedes ver el oficio que publicó el SAT en el DOF aquí / Fecha: 27 de junio de 2023.