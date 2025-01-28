El 22 de enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025.

El 22 de enero de 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2025.

De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, la RMF para 2025 contiene cambios en seis reglas, y los expuso de la siguiente manera:

Regla nueva Regla anterior Título Cambio 2.1. 2.1. Código Fiscal de la Federación 2.14. 2.14. De las infracciones y delitos fiscales 2.14.3. 2.14.3. Reducción de multas y aplicación de tasa de recargo por prórroga ▲ Para efectos de los ejercicios por los que es posible solicitar la reducción de multas y aplicación de tasas de recargos por prórroga, de acuerdo con el Artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación... 11.2. 11.2. Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones 11.2.1. 11.2.1. Del Decreto para el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistente en la deducción adicional del gasto de capacitación respecto de contribuyentes 11.2.2. 11.2.2. Aviso para optar por la aplicación de los estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora ❌ Se deroga esta regla relativa al decreto de estímulos fiscales conocido como el decreto de estímulos al "nearshoring", debido a su derogación por su sustitución por el decreto de estímulos fiscales "Plan México". 11.2.3. 11.2.3. Registro específico de los estímulos fiscales ❌ Se deroga esta regla relativa al decreto de estímulos fiscales conocido como el decreto de estímulos al "nearshoring", debido a su derogación por su sustitución por el decreto de estímulos fiscales "Plan México". 11.12.3. Pago del impuesto por incumplimiento de los requisitos para la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo ❌ Se deroga esta regla relativa al decreto de estímulos fiscales conocido como el decreto de estímulos al "nearshoring", debido a su derogación por su sustitución por el decreto de estímulos fiscales "Plan México". 11.12.4. Procedimiento para determinar la deducción adicional de gastos de capacitación respecto de contribuyentes que inicien operaciones en los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025 ❌ Se deroga esta regla relativa al decreto de estímulos fiscales conocido como el decreto de estímulos al "nearshoring", debido a su derogación por su sustitución por el decreto de estímulos fiscales "Plan México". 11.12.5. Documentación para comprobar que los bienes adquiridos son nuevos ❌ Se deroga esta regla relativa al decreto de estímulos fiscales conocido como el decreto de estímulos al "nearshoring", debido a su derogación por su sustitución por el decreto de estímulos fiscales "Plan México".

Contenido

En su análisis, también se expuso las siguientes consideraciones:

Derogación de capitulo

Se derogó de la tabla de contenido el Capítulo 11.12 Del Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación, publicado en el DOF el 11 de octubre de 2023; así como sus posteriores modificaciones.

El analisis indica que lo anterior se debe a la derogación del decreto de estímulos fiscales conocido como el decreto de estímulos al 'nearshoring', debido a su sustitución por el decreto de estímulos fiscales 'Plan México', publicado el 21 de enero de 2025.

Glosario

En el mismo sentido que el punto anterior, se derogó de la lista de definiciones el número 13. Decreto Relocalización. Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora consistentes en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación, publicado en el DOF el 11 de octubre de 2023; así como sus posteriores modificaciones.

Anexos (Segundo Resolutorio)

Se presentó la primera Modificación a los siguientes anexos:

1-A - Fichas de trámites

Se deroga la ficha 1/DEC-13 Aviso para aplicar el estímulo fiscal consistente en la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y la deducción adicional de gastos de capacitación.

Transición del 'nearshoring' al 'Plan México'

Se adiciona el Vigésimo Cuarto Transitorio para establecer el derecho de permanencia en el Decreto del 'nearshoring' para quienes ya estuvieran aplicando estos beneficios. Al respecto, se indica que los contribuyentes que apliquen el Decreto de estímulos fiscales para sectores clave de la industria exportadora (publicado el 11 de octubre de 2023 y modificado el 24 de diciembre de 2024) podrán seguir beneficiándose de las reglas del Capítulo 11.12. de la RMF para 2025 (publicada el 30 de diciembre de 2024) hasta que concluya su aplicación.

Esto es conforme al transitorio Tercero del Decreto de estímulos fiscales del Plan México, publicado el 21 de enero de 2025.

Vigencia (Transitorio Primero)

Estas modificaciones entrarán en vigor el 23 de enero de 2025, salvo lo dispuesto en cada regla en particular.