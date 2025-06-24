A partir del 1 de julio, las plataformas digitales deberán registrarse ante el IMSS y cotizar por sus colaboradores que generen al menos un salario mínimo mensual. Conoce reglas, cálculos y obligaciones El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas del Programa Piloto de Cobertura Social para personas trabajadoras de plataformas digitales. A partir del 1 de julio, aplicaciones de reparto, movilidad y servicios bajo demanda deberán registrarse como patrones y cubrir cuotas obrero-patronales para quienes perciban ingresos netos equivalentes a, por lo menos, un salario mínimo mensual de la Ciudad de México.

Quiénes califican

  • Colaboradores que, en el mes previo, hayan generado ≥ $7 468.90 MXN (salario mínimo CDMX 2025).
  • Ingresos se calculan en neto, es decir, después de la comisión de la plataforma pero antes de costos operativos (combustible, datos, mantenimiento).
  • El IMSS definirá “tiempo efectivamente laborado” como el lapso entre aceptar la tarea y concluirla.

Cómo se calculan las cuotas

Variable Fórmula Comentario
Salario Base de Cotización (SBC) Ingreso neto mensual ÷ 30.4 Promedio diario del mes calendario
Cuota obrero-patronal SBC × % de ramo (enfermedad, retiro, etc.) El IMSS publicará tabla específica del piloto

Colectivos de repartidores han solicitado que se consideren gastos operativos en el cálculo; el Instituto aclaró que evaluará ajustes durante la fase piloto.

Obligaciones para las plataformas

  1. Registro patronal. Pueden optar por uno nacional o por cada Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
  2. Altas y bajas mensuales. Dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente deberán enviar movimientos afiliatorios y notificar simultáneamente al IMSS y al trabajador.
  3. Pago de cuotas. Conforme a los plazos habituales del Seguro Social.

Línea de tiempo del programa

Fecha Hito
17 jun 2025 Publicación de reglas en DOF
1 jul 2025 Entrada en vigor; plataformas obtienen registro patronal
5 ago 2025 Primer corte para altas y bajas del mes de julio
Dic 2025 Evaluación de costos y ajustes a la metodología

Beneficios para colaboradores

  • Acceso a servicios médicos, incapacidades y pensión.
  • Guarderías y prestaciones del Régimen Obligatorio del IMSS.
  • Historial de cotización válido para créditos Infonavit y retiro.

Próximos pasos

El IMSS habilitará un portal para que las aplicaciones carguen datos de ingresos y horas efectivas. Paralelamente, sindicatos emergentes de repartidores y conductores continúan negociando la incorporación de deducciones por gastos de operación en el cálculo del salario base. El reto estará en equilibrar cuotas justas, reconocer costos operativos y garantizar que la cobertura médica no se traduzca en desventajas competitivas para plataformas ni en menores ingresos netos para los colaboradores.