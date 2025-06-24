A partir del 1 de julio, las plataformas digitales deberán registrarse ante el IMSS y cotizar por sus colaboradores que generen al menos un salario mínimo mensual. Conoce reglas, cálculos y obligaciones El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas del Programa Piloto de Cobertura Social para personas trabajadoras de plataformas digitales. A partir del 1 de julio, aplicaciones de reparto, movilidad y servicios bajo demanda deberán registrarse como patrones y cubrir cuotas obrero-patronales para quienes perciban ingresos netos equivalentes a, por lo menos, un salario mínimo mensual de la Ciudad de México.
Quiénes califican
- Colaboradores que, en el mes previo, hayan generado ≥ $7 468.90 MXN (salario mínimo CDMX 2025).
- Ingresos se calculan en neto, es decir, después de la comisión de la plataforma pero antes de costos operativos (combustible, datos, mantenimiento).
- El IMSS definirá “tiempo efectivamente laborado” como el lapso entre aceptar la tarea y concluirla.
Cómo se calculan las cuotas
|Variable
|Fórmula
|Comentario
|Salario Base de Cotización (SBC)
|Ingreso neto mensual ÷ 30.4
|Promedio diario del mes calendario
|Cuota obrero-patronal
|SBC × % de ramo (enfermedad, retiro, etc.)
|El IMSS publicará tabla específica del piloto
Colectivos de repartidores han solicitado que se consideren gastos operativos en el cálculo; el Instituto aclaró que evaluará ajustes durante la fase piloto.
Obligaciones para las plataformas
- Registro patronal. Pueden optar por uno nacional o por cada Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD).
- Altas y bajas mensuales. Dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente deberán enviar movimientos afiliatorios y notificar simultáneamente al IMSS y al trabajador.
- Pago de cuotas. Conforme a los plazos habituales del Seguro Social.
Línea de tiempo del programa
|Fecha
|Hito
|17 jun 2025
|Publicación de reglas en DOF
|1 jul 2025
|Entrada en vigor; plataformas obtienen registro patronal
|5 ago 2025
|Primer corte para altas y bajas del mes de julio
|Dic 2025
|Evaluación de costos y ajustes a la metodología
Beneficios para colaboradores
- Acceso a servicios médicos, incapacidades y pensión.
- Guarderías y prestaciones del Régimen Obligatorio del IMSS.
- Historial de cotización válido para créditos Infonavit y retiro.
Próximos pasos
El IMSS habilitará un portal para que las aplicaciones carguen datos de ingresos y horas efectivas. Paralelamente, sindicatos emergentes de repartidores y conductores continúan negociando la incorporación de deducciones por gastos de operación en el cálculo del salario base. El reto estará en equilibrar cuotas justas, reconocer costos operativos y garantizar que la cobertura médica no se traduzca en desventajas competitivas para plataformas ni en menores ingresos netos para los colaboradores.