Hasta hace unos años, las aplicaciones en internet del IMSS sólo funcionaban correctamente en el navegador Internet Explorer El 15 de junio de 2022, Microsoft puso punto final a la historia del fam...

Hasta hace unos años, las aplicaciones en internet del IMSS sólo funcionaban correctamente en el navegador Internet Explorer El 15 de junio de 2022, Microsoft puso punto final a la historia del famoso navegador web “Internet Explorer” (IE). De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, la compañía le dejó de dar soporte al navegador desde 2013, cuando presentó la última versión del navegador “IE11”. Es decir, desde ese año el navegador dejó de ser actualizado por parte de la empresa. El artículo indica que fue en 2015, cuando Microsoft presentó su actual navegador llamado “Edge”, el cual vino a remplazar al IE11. Desde junio de 2021 el gigante tecnológico había anunciado que sería el 15 de junio de 2022 cuando IE11 dejaría de funcionar.

Retiro de Internet Explorer preocupa a patrones porque se usa para trámites del IMSS

El artículo de Fiscalia señala que dado que en México las aplicaciones en internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han corrido básicamente sólo en Internet Explorer, esta noticia ha despertado la preocupación de muchos patrones, temiendo queda imposibilitados para utilizar aplicaciones como el IMSS Desde Su Empresa (IDSE) o el Sistema de Dictamen Electrónico IMSS (SIDEIMSS). Por eso, Fiscalia revisó las implicaciones de la desaparición de Internet Explorer y, entre otras, expuso las siguientes consideraciones:

¿Puedo seguir usando Internet Explorer?

Las personas podrán seguir usando IE11 en tanto lo tengan disponible en su equipo de cómputo. No obstante, a partir del 15 de junio la aplicación de escritorio será removida de las versiones de Windows 10 a través de una actualización al sistema. Por su parte, Windows 11, el más nuevo sistema operativo de Microsoft, no contiene más este navegador pues solamente integra al Edge. Por esta razón, algunos equipos aún pueden utilizar IE11 después del 15 de junio, pero es cuestión de tiempo antes de que sea removido del sistema. La forma de evitar esta remoción es dejar de actualizar Windows en el equipo en el que se desea mantener este navegador; sin embargo, esta acción implica potenciales riesgos de seguridad, por lo que no es recomendable.

¿Qué alternativas existen?

No obstante la costumbre de que los sistemas del IMSS no han funcionado con sistemas operativos más actuales, al día de hoy se reporta un buen funcionamiento de las plataformas con cualquier navegador, incluyendo el Edge de Microsoft. Por lo anterior, los patrones que han dependido todos estos años del uso del IE11 pueden sentirse con la confianza de utilizar el Edge y poder acceder a las aplicaciones del IMSS sin mayores contratiempos.

Edge en modo legado

Para quienes aún encuentren problemas en las aplicaciones del IMSS utilizando Edge, es importante que sepan que este navegador cuenta con un modo de “legado” (legacy), término utilizando en la jerga de la informática para referirse a la posibilidad de ejecutar programas o aplicaciones con tecnología muy antigua, heredada. Con este modo se puede correr el Edge como si fuera el Internet Explorer.

Otros navegadores

Es posible también utilizar otros navegadores como Firefox, Chrome o Safari, en los que tampoco se reportan mayores dificultades.

Dificultades particulares

Pueden presentarse casos muy particulares en donde las aplicaciones del IMSS no funcionen correctamente, y esto puede deberse a alguna particularidad del equipo utilizado. Esto deberá consultarse con algún técnico de su confianza.

Recomendaciones

Fiscalia recomendó que en tanto el IE11 es removido de los equipos, se sugiere comenzar a realizar pruebas de acceso a las aplicaciones del IMSS para detectar si estas funcionan adecuadamente en los nuevos navegadores de internet, o bien si es necesario comenzar a buscar alternativas de solución. Lo ideal es realizar estas pruebas antes del vencimiento de obligaciones para tener tiempo de realizar los ajustes necesarios y evitar contratiempos.