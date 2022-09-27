El aumento en días de vacaciones para los trabajadores tendría un efecto en las cuotas de seguridad social, de acuerdo con especialistas El 20 de septiembre, comisiones del Senado emitieron un dict...

El aumento en días de vacaciones para los trabajadores tendría un efecto en las cuotas de seguridad social, de acuerdo con especialistas El 20 de septiembre, comisiones del Senado emitieron un dictamen de una propuesta para aumentar de 6 a 12 días al año el mínimo de vacaciones de los trabajadores en México. Actualmente, una persona recibe 6 días de vacaciones después de cumplir su primer año de servicio en una empresa. Pero con la propuesta se pretende duplicar esa cantidad de días. Es decir, las vacaciones mínimas pasarían de seis a 12 días. Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, aplaudió el tema de los derechos laborales y dijo que es necesario hacerlo. Sin embargo, el especialista indicó que habrá que considerar que esto es un golpe directo al bolsillo de los patrones, en un momento complicado de la economía. Pero ¿qué implicaciones fiscales tiene está medida para los patrones y los trabajadores?

Implicaciones fiscales

Los trabajadores tienen derecho a percibir su salario ordinario durante su periodo vacacional, así como el pago de una prima vacacional, que será por lo menos del 25% del salario diario que percibe el trabajador por cada día de descanso. De acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, para efectos del Impuesto sobre la Renta (ISR), la prima vacacional goza de una exención de 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir, equivale a 1,433.30 pesos (15 x 96.22). El análisis indica que el incremento en las vacaciones no necesariamente implica que la exención en materia de ISR sufra un incremento. Pero señala que se debe reflexionar sobre la necesidad de incrementar la exención.

Impacto en seguridad social

Fiscalia explicó que el aumento en días de vacaciones tendría un efecto en las cuotas de seguridad social. Esto se debe a que, al gozar de más días de vacaciones, los conceptos otorgados al trabajador por concepto de prima vacacional aumentarán, elevando con ello la integración del Salario Base de Cotización (SBC). Sin embargo, Fiscalia considera que la variación no será tan cuantiosa. En su análisis señala que con el nuevo periodo vacacional, el mínimo de vacaciones para el primer año se incrementa de 6 a 12 días. Además, hizo una comparación integrando un salario de 200 peso diarios, en la que obtuvo la siguiente variación en el SBC:

La diferencia representa un incremento de 0.39% en el SBC (209.86 / 209.04).

Otros dictámenes evaluados

En conjunto con la iniciativa de aumento de vacaciones, las comisiones también dictaminaron iniciativas relacionadas con las siguientes materias: De promoción y garantizar el derecho humano a la salud mental en el trabajo Para otorgar condiciones dignas, adecuadas, privadas, higiénicas, accesibles y seguras para lactar durante las labores Derechos laborales para adultos mayores.

Aún continúa el proceso legislativo

El documento fue aprobado en comisiones del Senado, pero falta que se apruebe o rechace en el pleno de la cámara alta y en la Cámara de Diputados. Por eso, Fiscalia indicó que durante este camino es posible que la iniciativa sufra cambios.