El incremento de citas para personas morales es parte de la reactivación y apoyo a los comercios.

El incremento de citas para personas morales es parte de la reactivación y apoyo a los comercios.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente informó que ampliaría la oferta de citas para las personas morales a partir del 20 de agosto de 2021.

Incremento de citas para personas morales

A través de un mensaje en redes sociales, la autoridad fiscal informó sobre la ampliación de la oferta de citas en su portal: http://sat.gob.mx. https://twitter.com/SATMX/status/1428492143350493191 El fisco mexicano informó que el incremento de citas mencionado es parte de la reactivación y apoyo a los comercios.

Algunos contribuyentes siguen sin conseguir cita

Sin embargo, algunos contribuyentes respondieron el mensaje diciendo que “no es verdad”, que “se agotan rapidísimo” o que “siguen igual”, sin poder conseguir una cita. Incluso, un usuario de Twitter dijo que se dedica a monitorear el portal del SAT y ofrece sus servicios para conseguir citas. Pero aclara que no vende citas, sólo pide una remuneración accesible por el tiempo invertido.

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