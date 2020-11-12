La jefa del SAT dijo desconocer si las personas que piden regularizar la situación de las factureras a cambio de fuertes sumas de dinero en efectivo son o no verdaderos trabajadores del SAT. Posibles trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se han acercado a grandes contribuyentes y a factureras, y les prometen arreglar su situación fiscal a cambio de grandes sumas de dinero en efectivo. Raquel Buenrostro, jefa de la dependencia, comentó en conferencia de presa que ya tienen registrada esta situación e instó a la población a denunciar semejantes actos de corrupción y a no caer en este tipo de fraudes. “Yo no sé si sean o no empleados del SAT. Se presentan como tal, con sus tarjetas de presentación y el logo del SAT. Traen información de las auditorías y, en particular, a las factureras les piden dinero en efectivo, les piden 50 millones, 70 millones, 100 millones para que se arreglen y dicen que vienen de parte mía. A mí ya me han llegado muchas denuncias anónimas de gente que está entregando 70 millones en efectivo”, dijo la funcionaria pública. La funcionaria admitió que ha sido difícil perseguir a estas empresas, pues usan nombres de gente inscrita en padrones sociales o hasta de gente muerta, por lo que es difícil dar con los verdaderos culpables. Para combatirlas, el Paquete Económico 2021 contempla algunas innovaciones legislativas, como la facultad de poder embargar las cuentas de los terceros relacionados a este tipo de empresas criminales. Hasta el mes de septiembre, la actual administración había logrado identificar a 3 mil 261 factureras, y desde que empezó el registro, en 2014, van 9 mil 857. Con información de Noticieros Televisa.

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