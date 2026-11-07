Encontrar una hoja de acciones antiguas de Teléfonos de México entre los documentos familiares suele despertar varias preguntas: ¿cuántas acciones representa?, ¿cómo se determina su precio?, ¿qué información se necesita para solicitar una cotización? Antes de considerar una venta, el primer paso es identificar correctamente el documento y conservarlo completo.

Firme Capital es una empresa con sede en Guadalajara que se dedica a la compra de títulos físicos antiguos de acciones de Telmex. Para quienes desean vender estos documentos, ofrece una revisión inicial por teléfono o WhatsApp. Según explica la empresa, la cantidad de acciones que ampara cada título y los cupones que conserva son datos esenciales para iniciar una cotización.

Una hoja puede representar varias acciones

El número de hojas no necesariamente coincide con la cantidad de acciones. Un solo título puede amparar una acción o varias, por lo que es necesario localizar en la carátula la leyenda que indica cuántas representa.

Por ejemplo, una hoja de 20 acciones de Telmex ampara veinte acciones, mientras que una hoja de 50 acciones de Telmex representa cincuenta. Para calcular una oferta por el título completo, primero debe establecerse el importe aplicable a cada acción y después multiplicarlo por la cantidad que señala el documento.

Si una persona conserva varias hojas, conviene revisar cada una y anotar por separado sus datos. Contar únicamente los documentos puede llevar a una estimación equivocada.

Qué información aportan los cupones

Según el procedimiento de revisión de Firme Capital, los cupones que permanecen adheridos al título son relevantes para determinar la cotización. Por eso, dos hojas que amparan la misma cantidad de acciones no necesariamente recibirán la misma oferta.

La empresa recomienda fotografiar la carátula y la zona completa de cupones, procurando que puedan leerse los números y las letras. Cuando la tira inferior está recortada, su asesor revisa la última tira completa disponible como referencia.

El importe ofrecido corresponde al título con las acciones que representa y sus cupones. No debe interpretarse como un pago individual por cada cupón visible ni calcularse contando los recuadros de la hoja.

Cómo preparar las fotografías

Para solicitar una revisión inicial, resulta útil colocar el documento sobre una superficie plana, con iluminación uniforme y sin reflejos. La fotografía debe mostrar todos los bordes; después pueden tomarse acercamientos de la cantidad de acciones y los cupones.

Es preferible conservar los originales tal como están, sin recortar partes para facilitar la fotografía. Si algún dato no se distingue, el asesor puede indicar qué zona necesita una imagen adicional.

También debe comprobarse si la hoja dice “acciones” u “obligaciones”. Aunque ambos documentos puedan parecerse, no deben tratarse como equivalentes al solicitar una cotización de acciones de Telmex.

Qué confirmar antes de aceptar una oferta

Una cotización debe aclarar cuántas acciones se están considerando, cuál es el importe neto ofrecido, durante cuánto tiempo se mantiene y qué revisión de originales queda pendiente. También conviene acordar el procedimiento de entrega y pago antes de trasladarse.

¿Cómo solicitar una cotización de acciones antiguas de Telmex?

Para solicitar una cotización a Firme Capital, el propietario puede enviar por WhatsApp fotografías legibles de la carátula y los cupones de cada título. La empresa revisa la información y comunica el importe ofrecido, su vigencia y las condiciones aplicables a la compra.

El precio de una hoja de acciones de Telmex no se determina únicamente por su apariencia o por el número de documentos conservados. Es necesario identificar cuántas acciones representa y revisar sus características antes de establecer una oferta.

Firme Capital coordina la revisión de originales y el pago mediante cita bancaria. Aunque tiene sede en Guadalajara, no atiende al público en sus oficinas por seguridad. El momento del pago se confirma al acordar la operación, según la revisión documental y los horarios bancarios.