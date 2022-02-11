Las personas físicas del RESICO no están obligadas a llevar contabilidad, pero existen dudas sobre esta obligación en materia de IVA.

Las personas físicas del RESICO no están obligadas a llevar contabilidad, pero existen dudas sobre esta obligación en materia de IVA.

Con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, se define si las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) están obligadas a enviar su contabilidad electrónica al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Contribuyentes relevados de presentar contabilidad

Pero de acuerdo con un análisis publicado por Fiscalia, aún cuando llevar contabilidad no es obligación de las personas físicas inscritas al RESICO para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), el legislador omitió señalar si estos sujetos están exentos de la obligación para efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esto genera dudas e incertidumbre a los contribuyentes. La RMF para 2022, en la regla 3.13.19., establece que las personas inscritas en el RESICO, tanto físicas y morales, quedarán relevadas de cumplir con las siguientes obligaciones:

Enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de lo señalado en el artículo 28, fracción IV del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Presentar la DIOT a que se refiere el artículo 32, fracción VIII de la Ley del IVA.

Por lo anterior, el análisis indica que es indiscutible que las personas físicas, mientras permanezcan en el RESICO, podrán omitir la presentación de contabilidad en términos del CFF. Sin embargo, Fiscalia señaló que la citada regla no exenta a los sujetos de llevar la contabilidad, en términos del artículo 32, fracción I, de la Ley del IVA, lo cual genera dudas sobre la correcta aplicación de las normas fiscales. El artículo mencionado, en su fracción I, estipula que los obligados al pago de este impuesto y quienes estén afectos a la tasa 0%, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la Ley del IVA, tienen la obligación de llevar contabilidad de conformidad con el CFF y su Reglamento.

Las personas físicas del RESICO no están obligadas a llevar contabilidad

En el análisis también se expone la pregunta 17 del documento Preguntas Frecuentes – Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas. En esta, se precisa lo siguiente: 17. ¿Los contribuyentes que tributen en el Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas estarán obligados a llevar contabilidad? Respuesta: No, toda vez que se trata de un esquema de tributación simplificado y la contabilidad no se encuentra dentro de sus obligaciones fiscales. Fundamento legal: Artículo 113-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Siguiendo el fondo del criterio de la autoridad expresado en la pregunta frecuente, se puede interpretar que las personas físicas inscritas en el RESICO no están obligadas ni para fines del ISR ni para fines del IVA.

La postura del SAT no garantiza certidumbre jurídica a los contribuyentes

Sin embargo, Fiscalia señaló que esta postura no garantiza la certidumbre jurídica merecida por el contribuyente. Esto se debe a que se sustenta en un documento que carece de carácter vinculante. Por eso, considera que sería conveniente que la autoridad precise que estos contribuyentes quedan relevados, también, de la obligación contenida en la fracción I del artículo 32 de la Ley del IVA.

Con información de Fiscalia.

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