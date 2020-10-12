La medida no aplica cuando se trate de cartas emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que las personas físicas o morales que reciban una carta de invitación o exhorto en la que se solicite el cumplimiento de sus declaraciones de impuestos, podrán realizar la aclaración ante la Administración Desconcentrada de Recaudación más cercana a su domicilio fiscal. De acuerdo con la autoridad, esta medida no aplica cuando se trate de cartas emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes. Esta medida se estableció en la regla 2.12.15 de la Tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 (RMF 2020), expuso el SAT en un comunicado. La autoridad fiscal también destacó que las únicas áreas autorizadas para emitir estas invitaciones o exhortos son la Administración General de Recaudación, la Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento o las Administraciones Desconcentradas de Recaudación.
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