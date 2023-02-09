Empleadores empezaron a retener ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo, aunque es indebido Con el aumento al salario mínimo para 2023 y la aplicación del subsidio para el empleo, los patrones están enfrentando un problema con sus nóminas. Al realizar el cálculo del sueldo de los trabajadores que ganan el salario mínimo arroja Impuesto Sobre la Renta (ISR) a pagar. Dicha cantidad debería ser retenida por el empleador para ser entregada al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) establece en su artículo 96 que no se debe efectuar retención a las personas que únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. De acuerdo con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, no se debe retener ISR a los empleados que ganan el salario mínimo en 2023. En entrevista con El Contribuyente, la contadora explicó que antes de 2023 el subsidio para el empleo era mayor que el impuesto que tenía que pagar un trabajador de salario mínimo, entonces se le devolvía dinero, pero la tabla de subsidio al empleo no se ha actualizado y ahora sale saldo a pagar.

Retención indebida de ISR

La especialista señaló que algunos empleadores empezaron a retener ISR a trabajadores que ganan el salario mínimo, pero dijo que eso es indebido. Laura Grajeda, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), dijo a Reforma que la semana pasada sostuvo una reunión con el SAT, que admitió tener conocimiento de casos de este tipo. Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la práctica de Impuestos a nivel nacional de la firma Salles Sainz Grant Thornton, en entrevista con el medio, coincidió en que este error puede deberse a que en muchas empresas, el cálculo del cobro de impuestos se hace de forma automática. "Muchas de las retenciones son prácticamente automáticas, los programas se actualizan solos cuando ingresas la nueva tabla. Pudiera ser que se hayan alimentado los programas sin efectuar la corrección de los casos que lo ameritan", señaló a Reforma.