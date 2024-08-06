Las personas particulares tienen un plazo máximo de 180 días naturales desde el 6 de agosto de 2024, para habilitar el Buzón IMSS El 5 de julio de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM...

Las personas particulares tienen un plazo máximo de 180 días naturales desde el 6 de agosto de 2024, para habilitar el Buzón IMSS El 5 de julio de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.230724/261.P.DIR. Se trata de un acuerdo por el que se aprobaron los Lineamientos de carácter general para la operación del Buzón IMSS, contenidos en el Anexo Único, así como la relación de trámites y servicios disponibles y por ofrecerse en el Buzón IMSS. Parte del contenido del acuerdo es el siguiente:

Disposiciones generales

Cada persona tendrá un Buzón IMSS asignado para realizar trámites y recibir comunicaciones oficiales del IMSS, según lo establece la Ley del Seguro Social. Las acciones realizadas a través del Buzón deben firmarse con e.firma, cuya seguridad es responsabilidad del usuario. El IMSS es responsable de habilitar y mantener disponibles los trámites en el sistema, los cuales se publican y actualizan periódicamente. Además, el IMSS proporcionará la documentación y procedimientos necesarios para el uso del Buzón.

Disposiciones para la operación del Buzón IMSS

Las personas particulares deben registrar sus medios de contacto (correo electrónico y número de teléfono) en la página web del IMSS para operar el Buzón IMSS. Estos medios deben ser validados en un plazo de 72 horas para habilitar el acceso al sistema. Además, es necesario firmar electrónicamente los 'Términos y Condiciones' del Buzón IMSS utilizando la e.firma. Aquellos que ya tengan activado su Buzón IMSS bajo lineamientos previos no necesitan volver a registrarse. Los usuarios deben mantener actualizados sus medios de contacto para recibir notificaciones y realizar trámites, que se regirán por el horario de la Zona Centro de México. Si se presentan inconsistencias durante el proceso de habilitación, los usuarios pueden solicitar orientación al IMSS. Estas disposiciones garantizan un uso seguro y eficiente del Buzón IMSS.

Actuaciones a través del Buzón IMSS

Cada actuación realizada por particulares en el Buzón IMSS generará un acuse de recibo electrónico, que servirá como prueba de la fecha y hora de recepción de los documentos digitales. Estos acuses podrán ser consultados o impresos durante 5 años. El IMSS conservará los documentos firmados electrónicamente conforme a los plazos legales establecidos. Las actuaciones pueden realizarse en cualquier momento del día, pero si se hacen en un día inhábil, se considerarán recibidas al inicio del siguiente día hábil. Es responsabilidad del usuario asegurar la corrección y completitud de la información presentada. Las actuaciones a través del Buzón IMSS tendrán el mismo valor legal que los documentos firmados de manera autógrafa.

Notificación electrónica a través del Buzón IMSS

El IMSS realizará notificaciones de actos y resoluciones administrativas a través del Buzón IMSS, y los usuarios deben mantener actualizados sus medios de contacto. Las notificaciones se harán en días y horas hábiles (de 09:30 a 18:00 horas, Zona Centro de México). Si se genera un acuse en un momento inhábil, la notificación se considerará realizada al inicio del siguiente día hábil. Los usuarios recibirán un aviso previo de notificación, que también estará disponible en el Buzón IMSS. Tienen tres días hábiles para abrir los documentos; si no lo hacen, la notificación se considerará realizada al cuarto día hábil. Si los usuarios no habilitan su Buzón IMSS o no mantienen actualizados sus datos, el IMSS podrá notificar mediante estrados. Además, el IMSS se reserva el derecho de realizar notificaciones personales utilizando e.firma, según lo establecido en la Ley.

Aspectos de interés

El Instituto a través del Buzón IMSS informará a las personas particulares sobre aspectos de interés en el apartado “Mis comunicados”. Asimismo, en el apartado “Mis documentos” las personas particulares podrán consultar documentos publicados por el Instituto para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Sanciones

El incumplimiento y el uso indebido del Buzón IMSS en las actuaciones o actos administrativos electrónicos, será sancionado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Vigencia

Las personas particulares tienen un plazo máximo de 180 días naturales desde el 6 de agosto de 2024, para habilitar el Buzón IMSS y firmar los 'Términos y Condiciones' correspondientes. Puedes ver completo el acuerdo que publicó el IMSS aquí / Fecha de publicación: 5 de julio de 2024.