La empresa de streamingse dio de alta como persona moral de México para efectos fiscales, informó Hacienda. Ayer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una actualización del listado de empresas del Régimen de Plataformas Digitales de residentes en el extranjero. El listado incluye a residentes en el extranjero sin establecimiento en el país, que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentran inscritos en el RFC. Uno de los cambios más importantes es que ya no aparece Netflix International, empresa de entretenimiento que se inscribió en junio del 2020. De acuerdo con el listado, hay 16 nuevos prestadores de servicios digitales que se dieron de alta ante el SAT. Entre dichas empresas se encuentran las siguientes:

Unity Technologies Aps, empresa que desarrolla software de videojuegos de Dinamarca.

Truvalia Global Classifieds” Ood, que se dedica a la gestión de anuncios clasificados en todo el mundo con sede en Sofía, Bulgaria.

Starzplay Direct Us, LLC, compañía estadounidense de servicio de streaming que se expandió a Latinoamérica para ofrecer contenido premium de series y películas a través de Apple TV.

Project Management Institute, INC, organización estadounidense sin fines de lucro para la gestión de proyectos.

Ookla, LLC, empresa norteamericana líder mundial en pruebas, datos y análisis de internet, que tiene como producto estrella el speedtest para medir el rendimiento de internet y los diagnósticos de red.

Majestic Solutions, S.L., compañía de venta de publicidad por internet con sede en España.

Mypengo Mobile Usa INC, empresa de servicios corporativos de Estados Unidos.

Humor Rainbow, INC, empresa neoyorkina de la industria editorial.

Humble Bundle, INC, empresa de videojuegos con sede en Estados Unidos. Además vende libros electrónicos, software y otros tipos de contenido digital.

Fitch Solutions, INC, empresa de inteligencia financiera que forma parte de la calificadora Fitch Ratings.

Freelancer International Pty LTD, desarrolladora de software de Australia.

Domestika, INC, empresa que da cursos en línea de fotografía, animación, diseño, marketing, software, 3D, arquitectura, caligrafía y topografía, con domicilio fiscal en Estados Unidos.

Doubleverify INC, empresa de soluciones digitales para posicionar marcas y agencias y estudios de mercado con sede en Estados Unidos.

Bolt Operations Oü, empresa que se dedica a los servicios de la industria de tecnología de la información, y que es de la República de Estonia.

Netflix se da de alta como empresa mexicana

Ayer por la noche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que Netflix se dio de alta como empresa mexicana. Por un lado, como ya dijimos, esto significa que no aparecerá en los listados de plataformas digitales que prestan servicios en el país, pero que son residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México. Por otro lado, el cambio implica que la empresa pagará sus impuestos y tendrá las mismas obligaciones que cualquier otra empresa con residencia en México. Esto incluye declarar ingresos y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por sus servicios. Puedes ver el listado de prestadores de servicios digitales aquí / Fecha de publicación: 10 de marzo de 2021. Con información de El Financiero y Expansión https://www.elfinanciero.com.mx/economia/netflix-se-da-de-alta-en-el-sat-como-empresa-mexicana https://expansion.mx/economia/2021/03/10/netflix-se-instala-en-mexico-para-pagar-impuestos

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