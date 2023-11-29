La discusión sobre los salarios se vuelve un punto clave en la agenda gubernamental y empresarial para el próximo año Especialistas en el ámbito laboral sugieren que el aumento del salario mínimo para el año 2024 podría situarse entre el 18 y el 20 por ciento. Esto surge a raíz de la propuesta de los empleadores, que abogan por un incremento del 12.8 por ciento, y la solicitud del sector obrero, que busca un aumento del 25 por ciento. Blanya Correal, representante del despacho De la Vega & Martínez, y Rocío Hernández, de AON México, han coincidido en este rango de incremento. Esto a pesar de que aún están en curso factores variables como la propuesta de reducción de la jornada laboral, el planteamiento de incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días y el aumento de la prima vacacional. "En pleno año electoral y con un elemento tan sensible como el salario para el trabajador, no veo que el gobierno vaya a doblar el brazo. Seguramente veremos una tendencia un poco más moderada de incremento salarial, pero sí estaremos alrededor del 18 a 20 por ciento", opinó Correal. Por su parte, Rocío Hernández, directora de Consultoría en Compensación de AON México, resaltó el impacto económico significativo entre las empresas. "Creemos que el incremento sí será del 20 por ciento porque tenemos muchos temas que están poniendo en riesgo la retención y atracción de talento. El nearshoring ha hecho un ruido fuerte en puestos operativos y de especialidad, sobre todo en el norte. Tenemos índices de rotación muy fuertes en puestos operativos de 30 por ciento", indicó. Este pronóstico se presenta en un contexto donde temas cruciales como la retención de talento y las dinámicas de mercado están influyendo directamente en la toma de decisiones sobre el salario mínimo. Con la economía en constante cambio, la discusión sobre los salarios se vuelve un punto clave en la agenda gubernamental y empresarial.