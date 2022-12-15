La presidenta del IMCP dijo que el aguinaldo debe pagarse en la moneda de curso legal y no puede sustituirse con mercancías La Ley Federal del Trabajo (LFT), en el artículo 87, establece que los trabajadores de México tienen derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el aguinaldo es una prestación que por obligación reciben las personas trabajadoras como una gratificación por parte de las empresas, y consiste en un pago de 15 días de sueldo, como mínimo. La presidenta del IMCP, Laura Grajeda Trejo, indicó que para aquellos trabajadores que lleven menos de un año trabajando en la empresa, el pago se debe hacer de manera proporcional.

El aguinaldo no se debe pagar en especie

En la conferencia de prensa de diciembre del IMCP, la contadora destacó que otro punto que se debe tener presente en torno al aguinaldo es que no es susceptible de pagarse en especie. Por eso, la presidenta del IMCP dijo que el aguinaldo debe pagarse en la moneda de curso legal y no puede sustituirse con mercancías. En caso de que el trabajador no reciba su aguinaldo antes del 20 de diciembre, o si detecta alguna irregularidad, podría acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o a los tribunales laborales.