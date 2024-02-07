El fisco señaló que se ha beneficiado a mil 717 contribuyentes con diversas facilidades fiscales A más de tres meses después del devastador paso del huracán Otis por el estado de Guerrero, el Servi...

El fisco señaló que se ha beneficiado a mil 717 contribuyentes con diversas facilidades fiscales A más de tres meses después del devastador paso del huracán Otis por el estado de Guerrero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció en un comunicado que ha implementado una serie de medidas de apoyo fiscal para los contribuyentes afectados en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. Hasta el 1 de febrero de 2024, el SAT señaló que se ha beneficiado a mil 717 contribuyentes con diversas facilidades fiscales destinadas a normalizar la actividad económica en las zonas impactadas.

Facilidades fiscales otorgadas

Desde octubre de 2023 hasta febrero de 2024, el SAT ha eximido del pago de impuestos a contribuyentes cuyos domicilios fiscales o establecimientos se localizan en las áreas más afectadas por Otis. Además, se ha proporcionado un estímulo fiscal que consiste en un crédito fiscal del 100% sobre el impuesto a cargo en los pagos provisionales, mensuales o definitivos del impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

Otras Medidas de Apoyo

Entre las facilidades adicionales otorgadas se incluyen:

La deducción inmediata al 100% de las inversiones en activos, tanto nuevos como usados, adquiridos entre octubre y diciembre de 2023.

La suspensión del cobro de adeudos fiscales para aquellos contribuyentes que opten por el pago en parcialidades o a plazos, la cual se reactivará sin recargos en febrero de 2024.

Exención de impuestos sobre los donativos recibidos por los afectados y atención prioritaria para aquellos interesados en constituir donatarias autorizadas para apoyar a la población afectada.

Facilidades para la importación de productos de primera necesidad sin el pago de impuestos correspondientes.

Reactivación de la planta productiva

Para impulsar la reactivación económica, el SAT dijo que han facilitado la inscripción masiva de personal en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con mínimos requisitos y ha relevado a las personas físicas que soliciten datos en el RFC para el timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento de nómina, del requisito de haber efectuado pagos en los últimos doce meses.