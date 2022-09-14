El Instituto implementó facilidades de pago, baja de tasas de interés y mayores facilidades para la conversión de créditos en VSM como parte del Programa Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida Como medida de apoyo a los acreditados deudores, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) propuso la creación de juzgados especializados en materia hipotecaria, así como transitar hacia un esquema de juicio civil ordinario para dar celeridad a los procesos y brindar asesoría jurídica eficaz y gratuita a quienes la requieran, ya que en la mayoría de los casos los deudores del Infonavit son personas con recursos económicos moderados. A través de un comunicado, el Infonavit detalló que estas medidas son parte del programa Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, a fin de dar mayor seguridad jurídica a las familias sobre su patrimonio. https://twitter.com/infonavit/status/1569456623516790784?s=48&t=RS3nFia\_g9Ja3Pip0F7FlA Desde el inicio de la presente administración, el Infonavit suspendió los llamados juicios masivos y los desalojos, con los que se despojó de sus viviendas a miles de personas acreditadas, en distintas entidades del país, que tenían dificultades de pago, según señala el comunicado. "Proponemos que el juicio hipotecario esté en un juzgado especializado, para que los juzgadores tengan la sensibilidad sobre lo que significan la parte patrimonial para el acreditado y considere todas las asimetrías que hay entre las personas y las instituciones en el momento de tomar una decisión", dijo Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, durante su participación en el sexto foro “Hacia la Construcción del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”.

Promueve Infonavit convertir créditos a salarios

Actualmente hay más de 2.5 millones de créditos denominados en Veces Salario Mínimo que son susceptibles a ser convertidos a pesos. Los acreditados que realicen la conversión, además de acceder a una tasa de interés anual fija de entre uno por ciento y 10.45 por ciento, tendrán la certeza de que su mensualidad y el saldo de su deuda permanecerán fijos durante todo el plazo del crédito. En su comunicado, el Instituto destacó que implementó la baja de las tasas de interés de sus financiamientos para brindar facilidades de pago a sus acreditados y promover la conversión de créditos que fueron otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos. Asimismo, reactivó la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, a través de la cual los acreditados que así lo deseen pueden convertir su crédito de VSM a pesos para mejorar su forma de pago. Como cada mes, el acceso a este programa se suspende durante los primeros ocho días naturales con el objetivo de evaluar las condiciones de conversión de los créditos. De esta forma, los acreditados que lo deseen podrán convertir su crédito a pesos del 9 al 30 de septiembre o esperar al próximo 9 de octubre, como se indica en el calendario que pueden encontrar la página oficial. Aún con la suspensión temporal durante los primeros días de cada mes, el programa es permanente y para acceder a él es indispensable que los acreditados soliciten la conversión de su crédito en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) con su Número de Seguridad Social (NSS) y su contraseña.