Cuando comenzó la crisis del coronavirus en México, trajo consigo impactos dramáticos. Cuando las empresas cerraron y el país quedó paralizado, tanto la economía como el mercado laboral se detuvieron en seco. Ahora, a medida que el cierre disminuye, los millones de trabajadores que se han quedado sin empleo se preparan para la búsqueda de trabajo tras el COVID. Por desgracia, se prevé que la búsqueda de empleo en este momento sea aún más difícil de lo habitual, ya que se espera que el número de trabajadores desempleados aumente hasta el mayor total en décadas. Esto significa un mercado de trabajo más competitivo. Y como reto adicional, las empresas que luchan por recuperarse de la pandemia están ralentizando sus propias contrataciones. Ahora se enfrentan a un mayor número de trabajadores que compiten por un número muy limitado de puestos disponibles. Entonces, ¿qué puedes hacer para tener la mejor oportunidad de conseguir un nuevo trabajo después del Covid? Toda búsqueda de empleo comienza con un documento importante: tu CV. Aquí tienes cuatro de los mejores pasos que debes dar con tu CV para llamar la atención de un empleador, incluso durante la fase de recuperación del coronavirus. Adapta tu CV a cada vacante Un mercado de trabajo competitivo significa que los empresarios recibirán más solicitantes por puesto de trabajo de lo habitual. Como resultado, tienen la posibilidad de ser especialmente exigentes en cuanto a quiénes consideran para sus puestos. Puede que antes fuera suficiente con ser un buen candidato para un puesto, pero ahora las empresas esperan encontrar un gran candidato, y tú tienes que asegurarte de que lo eres. La mejor manera de hacerlo es adaptar tu CV a cada puesto al que te presentes. Esto no significa reescribir completamente tu CV para cada presentación. Por el contrario, significa hacer modificaciones para garantizar que tu documento responda a las necesidades específicas de cada oferta de empleo, presentándote como un candidato ideal para el puesto. Cuando te prepares para solicitar un puesto de trabajo, empieza por leer detenidamente el anuncio de empleo. Identifica los elementos del listado que se ajustan a tu propia experiencia y habilidades. Luego, resalta esos elementos en tu CV. Esto demostrará a los empresarios que no sólo estás cualificado para el puesto, sino que eres exactamente el candidato que están buscando. Para demostrarlo aún más, señala las palabras y frases clave de la oferta de empleo e incorpóralas a tu CV. Hablar en el mismo idioma que el director de recursos humanos le ayudará a ver que tu experiencia y perspectivas se ajustan a sus necesidades. Pero ten cuidado de no exagerar: no quieres que parezca que estás copiando los detalles del anuncio. Optimiza tu CV para el ATS Con tantos candidatos solicitando puestos, es más probable que los empresarios recurran a métodos para agilizar el proceso de evaluación. En muchos casos, eso significa utilizar un sistema de seguimiento de candidatos. Un sistema de seguimiento de candidatos (ATS) es un tipo de software utilizado por los reclutadores para escanear y clasificar los CV y eliminar a los candidatos considerados menos cualificados para el puesto en cuestión. Sólo los CV que pasen por este guardián electrónico serán revisados por los propios responsables de RRHH. Esencialmente, el ATS es una forma de reducir electrónicamente el conjunto de solicitantes a un número manejable de candidatos. Desgraciadamente, aunque se trata de una gran herramienta para los responsables de RRHH, también significa que si los solicitantes de empleo no elaboran sus CV teniendo en cuenta el ATS, pueden quedarse fuera de la carrera por un puesto de trabajo que en realidad es muy adecuado. Hay ciertas formas de complacer a los sistemas de seguimiento de candidatos, por lo que es importante que las incorpores a tu CV. Las palabras clave, por ejemplo, son la máxima prioridad para el ATS. Cuando escanee tu CV, buscará términos clave que sean esenciales para el puesto. Si encuentra esos términos en tu documento, asume que tienes ciertas cualificaciones importantes; si no, concluye que no tienes las habilidades necesarias y te elimina. Al igual que la adaptación de tu CV para demostrar que eres apto para el puesto, el listado de puestos de trabajo es el lugar donde debes buscar las palabras clave que debes destacar en tu CV. Asegúrate de incluir los términos importantes en todo el documento, ya sea en la sección de habilidades, en la declaración profesional o en el historial profesional. Incluso puedes incluir las palabras clave más de una vez, siempre que se incluyan de forma orgánica y no estén como 'relleno'. También es esencial que tu CV tenga un formato que facilite la lectura del ATS. Evita añadir imágenes o gráficos, y mantén toda la información en el cuerpo del documento, no en el encabezado ni en el pie de página. Demuestra tu valor Cuando intentas convencer a alguien de que te contrate, es más eficaz mostrar, no decir, por qué eres la opción adecuada. Eso significa incluir en tu CV pruebas cuantificables de tus éxitos anteriores para demostrar lo que puedes ofrecer a una nueva empresa. Esto es especialmente importante en la búsqueda de empleo tras el Covid. Con la lentitud de la contratación a medida que las empresas se recuperan, cada nueva contratación es una inversión significativa. Por ello, tienes que convencer a un empresario de que mereces esa inversión. Considera las siguientes afirmaciones en el CV: · Reducción significativa de los costes · Reducción de los costes en un 30% en 2 años La segunda opción presenta una imagen más clara y sólida de lo que el solicitante ha conseguido. Por lo tanto, utiliza cifras, cantidades de dinero u otros datos siempre que sea posible cuando describas tu historial profesional. Un consejo similar se aplica a la enumeración de las habilidades en tu CV. Sí, es importante enumerar tus habilidades duras y blandas más valiosas en una sección de Áreas de Experiencia o Competencias Básicas. Sin embargo, también te servirá presentar ejemplos de esas habilidades en acción. En tu historial profesional, asegúrate de incluir detalles que demuestren cuándo utilizaste con éxito las habilidades que son importantes para el trabajo en cuestión. Trabaja con un redactor de CV profesional En el competitivo mercado laboral de Covid, no hay lugar para los errores en ningún momento de tu búsqueda de empleo, especialmente en tu CV. En lugar de esforzarte por comprender todas las reglas y expectativas de la redacción de un CV cuando lo que está en juego es tan importante, puedes buscar la ayuda de un profesional del CV como este servicio. Trabajar con un redactor de CV profesional es una inversión en tu carrera. Cuando trabajes con un servicio de este tipo, recibirás un documento redactado por expertos que ya contiene los elementos fundamentales anteriores. Estará formateado para pasar por el ATS y presentará el lenguaje que mostrará a un empleador tu verdadero valor. Además, podrás aprovechar el tiempo de otras maneras, como utilizar LinkedIn durante la búsqueda de empleo o aprender nuevas habilidades con recursos online. Y lo que es más importante, un redactor de CV profesional eliminará las conjeturas de la redacción de un CV, ayudándote a sentirte seguro de que tu documento está preparado para llamar la atención, impresionar y conseguir un nuevo trabajo, incluso durante las secuelas del Covid.