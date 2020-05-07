En muchos casos, el SAT no ha cumplido la promesa se hacer las devoluciones de saldo a favor en tres días. Según expertos, podrían aplazarlas. Hace algunas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prorrogó hasta el 30 de junio la declaración anual de personas físicas. Con esto, las devoluciones de saldo a favor de los contribuyentes también podrían retrasarse, aunque el SAT había prometido hacerlo en tres días. En lo que va de mayo, algunos contribuyentes han presentado quejas con el SAT porque, aunque presentaron su declaración anual en abril, no han recibido devolución. Ante esto, el fisco respondió en sus cuentas oficiales que el servicio de seguimiento de la devolución se encontraba en mantenimiento. Además, recordó que el plazo para la declaración es hasta el 30 de junio. David Lozada, consultor fiscal en Aleph Academy, dijo en una entrevista con El Financiero que este año habrá más declaraciones con saldo a favor que con saldo en contra. Por eso, el SAT podría usar la prórroga como colchón para las finanzas públicas. Hay que recordar que la promesa de devolver el saldo en tres días no era oficial. Por eso, el plazo que corre ahora es el legal de 40 días hábiles a partir de la fecha de presentación. Es decir, el fisco todavía está dentro del plazo legal para hacerla. En una entrevista con El Financiero, Roberto Colín, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que el nuevo plazo da tranquilidad financiera al fisco. Por eso, no hay mucha prisa en hacer las devoluciones. Con información de El Financiero.
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