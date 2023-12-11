La nueva versión del aplicativo está disponible en el portal web del SAT, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación Algunos contribuyentes tienen la obligación de presentar la Información sobre su Situación Fiscal (ISSIF), como parte de su declaración anual, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto lo establece el Artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación (CFF). De acuerdo con un comunicado del Instituto de Contadores Públicos de México (IMCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente puso a disposición de los contribuyentes el aplicativo para la elaboración de la ISSIF versión 1.0.0.2. El comunicado indica que la nueva versión del aplicativo está disponible en el portal web del SAT, para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 32-H del CFF. El IMCP señaló que es importante considerar que la versión del aplicativo ISSIF puede ser actualizada posteriormente. Puedes ver la información que publicó el IMCP aquí / Fecha de publicación: 8 de diciembre de 2023.