Los retrasos en la devolución del saldo a favor pueden ocurrir en caso de que la autoridad fiscal requiera comprobar alguna información El plazo para que las personas físicas presenten su declaración anual 2021 está a punto de vencer. El 30 de abril es la fecha límite, y además de cumplir con esta obligación, también pueden solicitar su devolución de saldo a favor de Impuesto Sobre la Renta (ISR). En la mayoría de los casos, la autoridad fiscal devuelve los impuestos a favor en los siguiente 40 días a partir de presentación la declaración y la solicitud de devolución automática. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales el proceso de validación se ve obstaculizado debido a que el fisco requiere información adicional.

Retraso en devoluciones

De acuerdo con Expansión, una contribuyente empleada del gobierno federal presentó su declaración en los primeros días de abril y dedujo gastos de colegiaturas, crédito hipotecario y un fuerte gasto médico por una cirugía, por los cuales obtuvo un saldo a favor de 38,766 pesos, pero hasta la fecha no ha recibido nada. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) le envió un mensaje al Buzón Tributario en el que explicaba que uno de los empleadores tenía un problema, y que por eso no le podían devolver el monto. Para solucionarlo Nelly presentó directamente la solicitud de devolución, anexando su estado de cuenta bancario, pero no ha tenido respuesta. Como reportamos, los retrasos en la devolución del saldo a favor puede ocurrir en el caso de falte comprobar un gasto efectivamente pagado para una deducción personal, por ejemplo. En este caso, el contribuyente tiene 20 días para atender el requerimiento. Si no lo hace se tendrá por desistido de la solicitud de devolución.

Devoluciones incompletas

Asimismo, el mismo portal reportó que otro contribuyente presentó su declaración el pasado 5 de abril. Hizo deducciones por gastos médicos, aportaciones voluntarias a la Afore e impuestos por crédito hipotecario. Reportó saldos a favor, pero no recibió el monto incompleto. La devolución de este contribuyente es menor a los 150,000 pesos, por lo que desconoce el motivo de este pago parcial y no ha metido aclaraciones. “Cualquier persona que tenga una devolución menor a 150,000 pesos es automática, no pasa por un revisor, un auditor, la damos por buena, pero si se pasa, sí es revisado. Por abajo, ningún humano participa (en el proceso), así como lo declara el contribuyente, así pasa en automático”, reportó Raquel Buenrostro, jefa del SAT, en conferencia de prensa la semana pasada. El Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, establece que la autoridad fiscal efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes, al día en que se notifique la autorización de este proceso. Como reportamos en El Contribuyente, en 2021 el fisco realizó devoluciones a los contribuyentes por 711 mil 822 millones de pesos, la cifra más alta de la que se tenga registro.