El histórico cambio de gobierno el 1 de octubre de 2024, con Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, trae consigo una polémica: ¿será un día inhábil? El próximo 1 de octubre de 2024...

El histórico cambio de gobierno el 1 de octubre de 2024, con Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, trae consigo una polémica: ¿será un día inhábil? El próximo 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum tomará protesta como la primera presidenta de México. La ceremonia histórica tendrá lugar en la Cámara de Diputados, ya que por primera vez una mujer asumirá el cargo de presidenta. Hace algunos años, la fecha oficial de la toma de posesión del Ejecutivo se adelantó del 1 de diciembre al 1 de octubre. Esta modificación fue producto de una reforma al Artículo 83 de la Constitución en 2014, que tenía como objetivo dar más tiempo al nuevo gobierno para preparar y presentar su propuesta de presupuesto.

Confusión legal por el día inhábil

A pesar de este cambio constitucional, ni el Código Fiscal de la Federación (CFF) ni la Ley Federal del Trabajo (LFT) han actualizado la fecha para reflejar el 1 de octubre como un día inhábil oficial. Ambos ordenamientos aún consideran el 1 de diciembre como el día inhábil por el cambio de gobierno, lo que ha generado confusión entre empresas, contribuyentes y trabajadores.

Situación Legislativa

Aunque ha habido debates sobre incorporar el 1 de octubre como día de descanso obligatorio en la LFT, esta reforma aún no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Si bien el Senado ya aprobó la propuesta, el retraso en su publicación ha dejado una laguna en cuanto a la aplicación de la nueva fecha. Según Fiscalia, hasta que se promulgue la reforma en el DOF, el 1 de octubre no será legalmente reconocido como un día inhábil, aunque la Constitución, al ser la ley suprema, podría interpretarse como suficiente para que este día sea considerado inhábil.

Efectos fiscales y laborales

El problema real radica en la confusión que genera el 1 de diciembre, que continúa marcado como inhábil por el cambio de gobierno, aunque en 2024 este día caerá en domingo, lo que lo hace inhábil de forma natural. Sin embargo, desde una perspectiva laboral, su inclusión como día de descanso obligatorio en la LFT podría prestar a malentendidos, dado que no coincidirá con la transición del Poder Ejecutivo. La recomendación de Fiscalia es que las leyes se actualicen para evitar confusiones, adaptando tanto el CFF como la LFT a la nueva fecha del 1 de octubre.

¿Qué deben hacer las empresas?

Mientras se formaliza el cambio, Fiscalia sugiere que las empresas estén atentas a las actualizaciones legislativas en el Senado y consideren opciones para manejar internamente este día de forma efectiva. Aunque el 1 de octubre de 2024 será considerado un día inhábil debido al cambio de gobierno, aún no existe una reforma legal que lo incluya como un día de descanso obligatorio.