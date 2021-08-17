Mientras que la mayoría de los trabajadores que han salido del outsourcing tienen mejores sueldos, casi la cuarta parte se vio afectada negativamente. El 1 de septiembre será el último día para abs...

Mientras que la mayoría de los trabajadores que han salido del outsourcing tienen mejores sueldos, casi la cuarta parte se vio afectada negativamente. El 1 de septiembre será el último día para absorber a los trabajadores subcontratados a través de esquemas de outsourcing, transfiriéndolos a la nómina central, así como para que las empresas que opten por continuar prestando servicios especializados logren su registro en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). De acuerdo con varias estimaciones, hay cerca de cinco millones de trabajadores subcontratados en el país. Los últimos datos estiman que 2.5 millones de estos trabajadores ya han migrado a la nómina de las empresas. En general, la gran mayoría de los trabajadores ha recibido un mayor salario desde la reforma. De acuerdo con Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, estos son los incrementos que se han visto:

50% de los trabajadores tuvieron un aumento salarial mayor o igual a 10%.

27% de los trabajadores tuvieron un aumento menor a 10%.

0.1% de los salarios permanecieron sin cambios.

Sin embargo, el IMSS encontró que 23% de los trabajadores tuvieron un decremento salarial desde que fueron absorbidos en la nómina. Además del recorte salarial, a estos 575 mil trabajadores también les hicieron una disminución de prima de riesgos de trabajo.

De acuerdo con la funcionaria, el IMSS investigará a las empresas que recortaron el salario de los trabajadores. También señaló que el Instituto investigará a las empresas que no hayan presentado el aviso de sustitución patronal.

Algunos perdieron su empleo

Datos del IMSS al 1 de agosto señalan que 17% del total de trabajadores subcontratados fueron dados de baja; es decir, perdieron su empleo. Así, los que sí han conservado el empleo son 4.17 millones. Al 1 de agosto, 59% de estos trabajadores ya están con un patrón real; por el otro lado, 41% siguen en subcontratación. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Uno-de-cada-cuatro-trabajadores-en-outsourcing-gana-menos-con-la-reforma-20210816-0097.html https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-9-meses-migraron-2.5-millones-de-trabajadores-subcontratados-obtienen-un-salario-hasta-12-mayor-20210816-0048.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.