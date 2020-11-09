Así quedó aprobado el bloqueo a plataformas digitales que no estén regularizadas con el SAT. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ahora podrá bloquear a las plataformas digitales que incumplan con Hacienda en el cobro, retención y pago de impuestos por sus operaciones en México, entre otras obligaciones. Esto luego de que las cámaras de Diputados y Senadores aprobaran la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2021. En este sentido, el bloqueo del acceso al servicio digital a las empresas no residentes en México, se dará cuando estos no paguen impuestos, no tengan un representante legal, RFC o firma electrónica. La sanción contempla un bloqueo temporal al acceso al servicio digital prestado por conducto de los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México hasta que la empresa se ponga al corriente. Para esto, el SAT deberá informar a las empresas digitales que hubo un incumplimiento. Éstas contarán con un plazo de 15 días para ponerse al corriente. De lo contrario, una vez cumplido el plazo, la autoridad podrá emitir la orden de bloqueo temporal a través de un funcionario público. A su vez, los concesionarios tendrán un plazo de 5 días para hacer el bloqueo temporal.

Las plataformas sólo son retenedoras

De acuerdo con Sissi de la Peña, gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), el imcumplimiento con la autoridad fiscal podría desconectar a sitios como Google, Facebook o Amazon, y a todos los servicios ligados a estas plataformas. La gerente de ALAI explicó a El Sol de México que la desconexión de una plataforma impediría que los usuarios accedan a contenidos, así como hacer compras por internet, y a ejercer su derecho a la libertad de expresión, en caso de las redes sociales. Puntualizó que “las plataformas no evaden impuestos, fungen como retenedoras. El SAT las usa para recolectar impuestos y aquellas que no quieran fungir como retenedoras son a las que van a desconectar”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/11/oficial-en-2021-los-ingresos-por-asimilados-a-salarios-tendran-un-tope-de-75-millones-de-pesos/ Con información de la Cámara de Diputados y El Sol de Hidalgo. https://www.elsoldehidalgo.com.mx/finanzas/aprueban-bloqueo-a-sitios-de-internet-que-no-le-cumplan-al-sat-pago-impuestos-empresas-redes-sociales-5983239.html

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